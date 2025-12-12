Más Madrid propone 50.000 ayudas de 40.000 euros a compra de primera vivienda si se registra como protegida permanente

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid propone invertir 2.000 millones de euros para conceder 50.000 ayudas de 40.000 euros a los ciudadanos para la compra de primera vivienda destinada a residencia habitual si esta se registra como vivienda protegida de forma permanente.

Así figura en una Proposición No de Ley del partido regionalista, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que indica que el precio máximo de los inmuebles a los que se podría aplicar esta subvención sería de 450.000 euros.

En esta iniciativa también proponen como medida de choque contra la crisis habitacional destinar otros 2.000 millones para aumentar la oferta de vivienda pública en 11.000 inmuebles, además de incorporar por ley que la protección pública de la vivienda protegida sea permanente en "cualquiera de sus modalidades".

Según han subrayado desde el partido, esa vivienda protegida se puede "heredar, alquilar o vender" pero por el precio estipulado por la administración y no el mercado. "El objetivo es que cada persona y cada familia pueda tener un hogar seguro, no un activo especulativo", apostillan a Europa Press.

En la exposición de motivos la formación regionalista sostiene que debe de abordarse la crisis de vivienda con un "paquete integral de medidas" que consigan abarcar el conjunto de ámbitos afectados, entendiendo que "es necesario incrementar la oferta" de la vivienda pública, pero también la social promovida por asociaciones sin ánimo de lucro o lucro limitado.

"Es necesario proteger la demanda residencial, ya sea de alquiler o de compra, así como desincentivar la demanda no residencial y especulativa", remarcan desde Más Madrid, que entiende que, además, es una pieza clave romper la "tradición que convertía en viviendas de mercado las protegidas".

Para ello apuestan por revertir lo que ha venido ocurriendo en los últimos 70 años y "en lugar de privatizar vivienda protegida, desprivatizar vivienda de mercado". Más Madrid propone así una serie de medidas que buscan integrar en un solo planteamiento esta desprivatización con facilitar el acceso a la compra de una primera vivienda.