Más Madrid propone horarios más restrictivos para las terrazas y moratoria de 6 meses para las bandas de aparcamiento

Además de eliminar las estufas de combustión a partir de 2025

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha propuesta en la mesa convocada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, con la oposición una moratoria de seis meses para las terrazas Covid en bandas de aparcamiento desde la aprobación de la ordenanza, una definición clara de los criterios para declarar una zona como tensionada, horarios más restrictivos y eliminar las estufas de combustión a partir de 2025.

El apoyo de Más Madrid pasa por la inclusión de ocho medidas, que arrancan con una mesa de negociación de la modificación de la ordenanza cuyos actores principales sean las asociaciones de vecinos, los representantes del sector hostelero y del pequeño comercio, otras organizaciones afectadas y los grupos políticos municipales.

Además el grupo municipal exige nuevos criterios más objetivos para controlar la calidad del espacio público en relación a la accesibilidad, la estética o las distancias mínimas a los portales. Para ello deben instalarse sonómetros oficiales y municipales no solo para las terrazas, sino para la circulación, tal como ya existen en otras ciudades, que automaticen el control del cumplimiento de la ordenanza.

En cuanto a los criterios estéticos y estructurales, "en Madrid no se pueden seguir utilizando particularmente veladores, pero también elementos ornamentales o incluso anclajes, de manera indiscriminada". Por ello, Más Madrid pide un estudio de impacto medioambiental específico para su autorización.

El grupo municipal que encabeza Maestre señala que la ordenanza debe mejorar la definición de las zonas tensionadas antes de su aprobación. Así reclaman contar en primer lugar con un listado de criterios definidos para determinar qué zona es considerada como tensionada. En este momento ese instrumento "es nada", ha apostillado Maestre en rueda de prensa.

Otra de las líneas que defiende Más Madrid pasa por endurecer las sanciones porque "ahora no tienen ningún efecto disuasorio". La única novedad es que se propone la extinción de la autorización tras la comisión de tres infracciones graves o dos muy graves "pero difícilmente objetivables en el contexto del resto del texto del Gobierno municipal".

Creen que "se deben aumentar significativamente tanto las sanciones como las multas, así como delimitar con mayor claridad los motivos de sanción". Además han comprobado "que se burla la suspensión de un año mediante la solicitud cambiando el titular", por lo que Más Madrid pide crear una suspensión vinculada al establecimiento en lugar de al titular.

Maestre también ha planteado horarios más restrictivos. De marzo a octubre, la ordenanza reduce el horario de viernes, sábado y festivos de las 02.30 a las 01.30 horas, manteniendo el horario de 01.00 hora de domingo a jueves. Durante el periodo de invierno mantiene las 01.30 horas y las 00.00 respectivamente.

Más Madrid reclama, en línea con los vecinos, reducir este horario tanto en verano como en invierno, de viernes, sábado y festivo a las 01.00, manteniendo las 00.00 el resto de la semana.

BANDAS DE APARCAMIENTO

El grupo municipal llama a ahondar en el uso de las bandas de aparcamiento para otro uso que no sea el coche, no solo dando espacio a la hostelería sino también al peatón. Y apostillan que la ordenanza debe atender de manera muy estricta y rigurosa a las especificidades de cada zona, por lo que no ven aceptable el mantenimiento de manera "indiscriminada" de las terrazas Covid en bandas de aparcamiento durante dos años.

Por eso Más Madrid plantea que, una vez aprobada la ordenanza, se establezca una moratoria de seis meses hasta regularlas definitivamente.

La concesión de licencias en bandas de aparcamiento debe estar recogida en la ordenanza con "criterios claros, basados en un análisis serio, riguroso y verdaderamente participativo de los efectos de la instalación de terrazas por zonas, barrios y calles de la ciudad".

Deberán ser "criterios de reequilibrio territorial, que fije objetivos para descongestionar las zonas saturadas, que establezca mecanismos de corrección de la aparición de nuevas zonas de saturación en el futuro y que delimite con exactitud las obligaciones estéticas y de movilidad".

Otra de las propuestas de Más Madrid es la eliminación definitiva de las 'terrazas de mesas altas' y las 'terrazas de extensión' porque son "elementos extremadamente invasivos del espacio público y han supuesto una grave alteración de las relaciones vecinales". Y las mesas sin taburetes también deben ser reguladas específicamente.

FIN A LAS ESTUFAS DE GAS DESDE 2025

Más Madrid ha presentado alegaciones para la eliminación de las estufas a partir de 2025. "Si bien la excepcional situación vivida durante la pandemia pudo hacer reordenar las prioridades, una vez pasada la pandemia la utilización de estufas de gas no está justificada en una ciudad que tiene el medio ambiente, la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático entre sus objetivos estratégicos", han enumerado en el grupo municipal.

En rueda de prensa, Maestre ha calificado de "muy mala" la situación actual generada en las calles de Madrid, no sólo en el centro, por los "problemas de convivencia graves entre vecinos, comercios y bares".

"Se tiene que resolver con rapidez porque nunca ha habido tanta conflictividad en Madrid. No es necesario enfrentar a vecinos con negocios", ha afirmado Maestre, que ha señalado como "principal causante al Gobierno municipal al alargar una situación que ha ido cambiando y que no se ha adecuado".

PARCHE A LA ORDENANZA DE 2013

Para Más Madrid, la modificación de esta ordenanza que plantea el Gobierno "no resuelve estos graves problemas de convivencia". Lo que pone el Ejecutivo encima de la mesa no es más que "un parcheamiento de la ordenanza de 2013", que se aprobó para solventar un problema "que después no se produjo, el hundimiento de la hostelería con la Ley Antitabaco".

En Más Madrid están "abiertos al diálogo" y trabajarán "con el resto de grupos, asociaciones vecinales, comercios y Gobierno para poner ideas con las que mejorar estra situación que es muy mala". Para ello es necesario "un consenso que debe implicar a todos los actores".

"Pedimos al Gobierno que ponga en marcha una gran mesa con hosteleros, comerciantes, vecinos y los grupos politicos", ha apuntado Maestre señalando que es una situación que no sólo tiene que ver con la economía sino también con el ocio, el descanso y el reparto del espacio público.

Maestre ha destacado que este problema tiene que resolver "sin prisas que lleven a parches, por poner una fecha rápida para continuar con un problema grave en las calles de Madrid".

La edil ha tildado además de "incomprensible" la propuesta de Vicealdaldía de prorrogar dos años las terrazas Covid en bandas de aparcamiento. "¿Por qué dos y no uno o tres? Es incompatible con resolver un problema grave, con mantener las terrazas Covid indiscriminadamente", ha expuesto.

Por eso el grupo municipal plantea una moratoria de seis meses desde la aprobación de la ordenanza para luego reordenar de forma estructural.