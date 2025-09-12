Más Madrid propone incrementar el Impuesto sobre Patrimonio a fortunas de más de 20 millones con dos tramos nuevos

La diputada de Más Madrid en la Asamblea, Carla Antonelli (i), y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (c), a su llegada al Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid propone incrementar el Impuesto sobre Patrimonio para las fortunas de más de 20 millones de euros creando dos tramos nuevos en la escala autonómica con un tipo del 4% de 20 a 30 millones y otro de 4,5% para las superiores a los 30.

Según ha adelantado a Europa Press la formación verde, este será uno de los planteamientos que hará la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, en su discurso de este viernes en el Debate sobre el Estado de la Región.

El objetivo es "acabar con las ventajas que benefician exclusivamente a las grandes fortunas" y conseguir que quienes concentran los patrimonios más altos "contribuyan más al sostenimiento" de la financiación autonómica.

El planteamiento parte de los datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2023, primer año completo de aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) y de la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio por parte del Gobierno autonómico.

Según cifras recogidas por Más Madrid, la fortuna media declarada en Madrid ascendió entonces a más de 11 millones de euros, cifra que duplica la media nacional, establecida en torno a los 4 millones. La estructura patrimonial de estas grandes fortunas se compone principalmente de capital mobiliario --acciones, participaciones y otros títulos financieros-- con "elevados beneficios en dividendos", así como de activos inmobiliarios, "que se han visto favorecidos por el aumento sostenido de los precios de la vivienda en la región".

Actualmente, la escala madrileña del impuesto coincide con la estatal derivada del ITSGF, prorrogado también en 2024. Con la propuesta de Más Madrid, se "mantendría la progresividad", pero se exigiría un esfuerzo mayor a los patrimonios más elevados para "contribuir así al mantenimiento de los servicios públicos, las infraestructuras y todos los bienes públicos que garantizan la seguridad y el buen funcionamiento de la economía".

Bergerot ya había adelantado que el objetivo de la formación regionalista con este DER era explicitar los dos caminos que puede seguir Madrid: el "trumpismo" de Ayuso o la alternativa "de izquierdas" del partido verde.

En este modelo alternativo es clave de bóveda el modelo fiscal, al entender Más Madrid que es imprescindible combatir y revertir el descenso de impuestos implementado por el PP durante 30 años, a sus ojos, de forma indiscriminada.

Frente a estas rebajas de impuestos implementadas por el PP de Ayuso, que afirman que solo afectan a unos pocos, sitúan la necesidad de dotar de recursos a lo común, a los servicios públicos que utiliza la mayoría de los madrileños.