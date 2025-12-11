Más Madrid propone instalar una placa conmemorativa al músico Robe Iniesta en la sala Sukursal Rock

Archivo - El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos, a 25 de mayo de 2024, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Más Madrid ha propuesto instalar una placa conmemorativa al músico Robe Iniesta en la sala Sukursal Rock, en Carabanchel, donde dio su primer gran concierto en Madrid con su grupo Extremoduro, en el año 1991.

"Robe Iniesta no fue solo un músico excepcional, sino también un poeta del rock y uno de los creadores más influyentes de la música española contemporánea. Una voz que conectó con generaciones enteras y que supo traducir en letras y acordes la realidad, las contradicciones y las emociones de la gente de a pie", ha expresado el portavoz en funciones, Eduardo Rubiño, en declaraciones difundidas a la prensa.

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad. Ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, llegando a ser galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

"Su obra conectó con miles de jóvenes que encontraron en ella un espacio de identidad y de libertad, transformando el rock en castellano para siempre", ha expresado Rubiño.

En este sentido, ha destacado que Madrid, "escenario clave" para un artista cuyas letras "constituyen un referente cultural que trasciende lo estrictamente musical", debería honrar su "legado".

Dice Rubiño que este homenaje encaja "plenamente" en los criterios del Plan de Memoria de Madrid y espera que la propuesta de Más Madrid "cuente con el apoyo necesario".

"Madrid debe ser una ciudad que honra a quienes con su talento y compromiso artístico enriquecieron nuestra cultura", ha señalado, para luego destacar que la obra de Robe "sigue viva en nuevas generaciones de creadores y de oyentes".