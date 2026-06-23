Más Madrid propone usar 181 equipamientos de la capital como "oasis climáticos" ante las altas temperaturas

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la portavoz de la formación en la capital, Rita Maestre, en rueda de prensa. - MÁS MADRID

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha planteado usar 181 equipamientos de 131 barrios de la capital como "oasis climáticos" para hacer frente a las altas temeperaturas, como parques, plazas, jardines, espacios abiertos con vegetación, sombra, agua y lugares de estancia.

Así lo ha detallado este martes la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, acompañada por la líder de la oposición en la Asamblea, Manuela Bergerot, antes de reunirse con la Plataforma de Familias Aprender sin calor en el edificio de grupos municipales.

Se trata de una red de "oasis climáticos" formado por 108 plazas o zonas verdes que servirían para crear "oasis exteriores" y 73 equipamientos públicos ya existentes que servirían como "oasis interiores" con el fin de tener espacios comunitarios al aire libre para descansar y espacios cerrados y climatizados con actividades propias.

Considera Maestre que es una iniciativa "sencilla y barata", que "solo requiere el esfuerzo político y la voluntad política de hacerlo" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que "se han gastado más de 500 millones de euros en construir un circuito de Fórmula 1 que nadie quiere".

"La idea es aprovechar recursos, equipamientos que ya existen, ampliando, por ejemplo, los horarios en lugares que puedan servir como oasis climático. Almeida decía el otro día, como plan contra el calor, que había que acercarse a los mercados municipales. Creo que no se pasa mucho por ellos, sino sabría que la mayor parte de las horas difíciles a la hora de comer, cuando más aprieta el calor, es precisamente cuando están cerrados", ha apuntado.

Desde Más Madrid han defendido que los oasis "combinan confort climático y vida cotidiana" al ser lugares para "descansar, encontrarse, cuidarse, leer o jugar", que a su vez "generan nuevas centralidades en los barrios para que, más allá de un refugio, sean un lugar que hagan amar la vida en la ciudad".

RETA A ALMEIDA A ACUDIR A LOS COLEGIOS

La líder de la oposición en el Consistorio ha insistido en que el calor extremo es "un problema de salud pública y de bienestar, que llega cada vez antes, cada vez más frecuente y cada vez más fuerte" a España y a la ciudad, por lo que considera que es una responsabilidad de las administraciones "combatir para garantizar vidas saludables".

"De los creadores de 'Cuando hace calor, hace calor' o 'El calor es una fuente de inspiración', yo les reto a salir de Cibeles con todos sus asesores y concejales, y acercarse al colegio público Tirso Molina, Arganzuela u Orcasitas. Decenas de miles de niños están en campamentos urbanos en los que ni dentro de las aulas ni fuera de las aulas se puede estar", ha censurado.

En esta línea, Maestre ha alertado de que los colegios e institutos públicos "no tienen sombras en los patios, ni ningún tipo de refrigeración en las aulas", lo que les obliga a "pasarse seis o siete horas al día sentados debajo de un portal sin poder moverse con un 'flus flus' y un poquito de agüita para refrescarse".

Por todo ello, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha defendido que quieren que centros de día, bibliotecas públicas, escuelas infantiles, colegios públicos e institutos acondicionados "puedan servir de oasis climáticos en los momentos más complicados".

"Que no tengamos que, como decía un concejal del PP hace unos años, acercarnos al Corte Inglés para pasar una tarde, porque no es necesario comprar o no debería ser necesario comprar para huir del calor en la ciudad de Madrid. Es una responsabilidad de los gobiernos municipal y autonómico garantizar esas condiciones dignas, decentes y sanas para niños y también para adultos", ha subrayado.

"LOS CONCEBIDOS NACIDOS ESTÁN EXPUESTOS A GOLPES DE CALOR"

Por su parte, Bergerot ha censurado que Madrid sea la comunidad autónoma "más rica de toda España" que tiene a los niños estudiando a "37 grados". Considera que esta situación es "incompatible" con el bienestar de las personas.

"Ningún alumno de Educación Infantil, ni de Primaria, ni de Secundaria debería estar aprendiendo a temperaturas que son incompatibles con el bienestar de las personas porque alguien lo haya decidido desde su despacho con aire acondicionado. Ese alguien tiene carnet del Partido Popular y se llama Mercedes Zarzalejo (consejera de Educación) y José Luis Martínez Almeida".

También ha señalado a la "mayor responsable con las competencias educativas" es Isabel Díaz Ayuso, quien "llevará una ley para garantizar los derechos de los concebidos no nacidos, mientras los concebidos sí nacidos están expuestos en esta región a estudiar con golpes de calor o a quedarse sin becas comedor".

"Vamos a seguir insistiendo porque así nos lo estaban exigiendo los padres y madres que llevan a sus hijos e hijas a los centros educativos públicos. No puede ser que las familias tengan que mandar a sus hijos al colegio con ventiladores portátiles y que la única solución que le dejan sea bajar las persianas y hacer penumbra o ventilación cruzada", ha concluido.