Más Madrid y PSOE piden explicaciones a la Comunidad por adquirir un ático en Chamberí para "uso personal" de Ayuso

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han pedido este miércoles explicaciones a la Comunidad de Madrid por la adquisición de un ático en el distrito de Chamberí para "uso personal y residencial" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Lo han trasladado así después de que el diario 'El País' haya publicado que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados para que lo use la presidenta durante "la rehabilitación de la Real Casa de Correos" en el mes de agosto.

La diputada de Más Madrid Marta Carmona ha registrado varios escritos ante la Mesa de la Asamblea para que se debata en Pleno de este asunto y se responda a preguntas cómo si plantea la presidenta hacer "un uso personal" de este ático "adquirido el 14 de abril por la empresa pública Planifica Madrid".

También ha pedido que se justifique su adquisición cuando por su características es de "uso exclusivo residencial" y ha solicitado también que se expliquen qué obras de remodelación se van a llevar a cabo en la Real Casa de Correos este mes de agosto.

A ello, la parlamentaria pide explicaciones sobre las razones por las cuales la presidenta requiere la compra de este ático para reuniones "en vez de utilizar su despacho en la Asamblea o cualquier otra dependencia de la Comunidad de Madrid". Para ello, ha solicitado la comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, sobre "los criterios para la adquisición" de este inmueble.

"Después del piso de lujo en el que vive, del ático de lujo en Chamberí a cargo de Quirón y a nombre de su novio Alberto Quirón, ahora necesita un tercer piso en Chamberí para que le haga de oficina durante unas supuestas obras en la Real Casa de Correos de las cuales no teníamos noticia hasta ahora. Si esas obras existen de verdad, ¿por qué no utiliza despachos vacíos como el que tiene en la Asamblea de Madrid?", se ha preguntado Carmona en declaraciones a los periodistas.

Además, ha subrayado si "le da vergüenza pisar Vallecas", además de preguntar "por qué la Comunidad no alquila temporalmente" unas oficinas. "Hay miles de familias sin poder pagar la hipoteca o el alquiler y la presidenta va a por su tercer pisazo mientras no hace ni una sola medida para paliar la crisis de vivienda", ha censurado.

En redes sociales, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reprochado a la presidenta que "paguen entre otros" este ático. "Este no lo paga Quirón, lo pagamos entre todos. Incluida la terraza de 200 m2, 'para recibir visitas como presidenta', dice. Si no le diera vergüenza pisar Vallecas... su despacho en la Asamblea está vacío", ha expresado.

ESTARÁN "VIGILANTES" EN LOS TRÁMITES URBANÍSTICOS MUNICIPALES

Además, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha afirmado que al menos en este caso saben "quién lo ha pagado". "Al menos este ático para uso y disfrute de Ayuso sí sabemos quién lo ha pagado. PD: Ahora sólo falta que nos digan cuánto nos ha costado", ha valorado.

En declaraciones remitidas a los periodistas, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha valorado que no se trata de un plan para instalar una oficina temporal sino "un capricho de Ayuso, que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo".

Asimismo, ha advertido de que el Grupo Municipal de Más Madrid va a estar "vigilante" ante cualquier trámite urbanístico para evitar que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "retuerza o vulnere la normativa" y ha solicitado al PP una copia de la licencia o título habilitante para implantar oficina en dicha vivienda.

PSOE LAMENTA QUE MIENTRAS SE "RECORTE" EN INCENDIOS

De su lado, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha denunciado que la presidenta haya destinado "otros cuatro millones a comprar otro ático con el dinero de todos los madrileños" tras el chalet de El Paular, en Rascafría, que utilizó la mandataria junto a su familia.

"Quiero que la señora Ayuso nos cuente por qué recortan en extinción de incendios, pero se gasta cuatro millones en un chalet en Rascafría, o cuatro millones en un ático que no tiene ninguna explicación. Lo quiero saber, y quiero explicaciones", ha afirmado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press.

En la misma línea, el concejal socialista Antonio Giraldo ha señalado que este ático solo puede destinarse a uso residencia y que la normativa "no permite implantar una oficina en esa planta, ni como uso terciario ni como dependencia de la Administración". "

Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige a la Comunidad de Madrid que aclare cuál será el uso real del inmueble. Si se destina a oficina, advierte de que sería "un uso contrario a la normativa urbanística"; y si se mantiene como vivienda, reclama "explicaciones sobre quién la ocupará y cuánto dinero público ha costado su adquisición".