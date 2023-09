Más Madrid y PSOE reprochan a Ayuso la gestión del Zendal: "No puede ser el cajón de sastre"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han reprochado este martes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la gestión del Hospital Enfermera Isabel Zendal tras darse a conocer que albergará un Centro de Atención Diurna para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

"No puede ser el cajón de sastre para las promesas incumplidas de Ayuso", ha lanzado la líder de Más Madrid, Mónica García, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid.

Para García se está "jugando" con los pacientes con las promesas que se hacen en este espacio que se creó en plena pandemia para hacer frente a la crisis del Covid-19.

Por su parte, su homólogo del PSOE, Juan Lobato, ha criticado la planificación sanitaria del Ejecutivo regional, que ha resumido en crear "grandes infraestructuras" que tienen "poco que ver" con la calidad del servicio sanitario".

"Es el 15 o 20 anuncio para el Zendal. Queremos un plan claro (...) Lo que se hace con el Zendal es una falta de respeto", ha cargado el socialista, quien cree que se ha gastado dinero en una infraestructura que de momento "ha dado un servicio cercano a cero".

Ha recordado que desde su formación se planteó que sirviera para labores de prevención de la salud en la región. Frente al plan "sosegado" que reclama el socialista ve que se trabaja "lanzando anuncios conforme se les va ocurriendo".

"Me parece perfecto que se atienda a los pacientes de ELA de la forma más eficaz, lo que me parece un disparate es los cientos de miles de euros para una infraestructura que no está dando el servicio. Todo mi apoyo a los enfermos de ELA, como a todos los que necesitan del servicio sanitario madrileño", ha resumido.