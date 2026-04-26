Más Madrid y PSOE tachan de "deficiente" el Plan Regional de Investigación Científica y piden apostar por la "ambición"

Archivo - Varios elementos colocados en una mesa del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA), a 18 de agosto de 2021, en el Parque Tecnológico de Getafe, Getafe, Madrid, (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han calificado de "deficiente" el VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid para el período 2026-2029 (PRICIT) y han reclamado más inversión, así como apostar por una lógica " ambiciosa y no restrictiva" en el sector.

Las críticas se han producido esta semana en la comisión de Educación, Ciencia y Universidades durante la comparecencia de la directora general de Investigación e Innovación Tecnológica en Comunidad de Madrid, Marina Villegas, para presentar esta iniciativa a los grupos parlamentarios.

Entre sus principales novedades, dotado con 752 millones de euros y con vigencia hasta 2029, figuran la creación de una línea de ayudas para la incorporación de profesionales altamente cualificados o la mejora del programa de personal investigador predoctoral, que incrementa su dotación para mejorar tanto la remuneración como la cuantía adicional que reciben para estancias breves en el extranjero y pago de matrículas.

"La ciencia se construye desde lo público, pero en esta región lo público está siendo sistemáticamente debilitado. El sistema que ustedes están infrafinanciando es el que sostiene la excelencia científica que luego utilizan como escaparate. Y esto define muy bien su modelo", ha censurado la diputada de Más Madrid Alicia Torija.

En este sentido, ha señalado que esta medida "debería haber estado plenamente operativa hace meses" y ha lamentado los "retrasos" del Gobierno regional y las convocatorias que "no llegan" porque tienen "consecuencias científicas reales".

"Son años perdidos y carreras interrumpidas. Pero si hay un elefante en la habitación en este debate es la financiación. Contempla una financiación total de 751,8 millones de euros. Un incremento, sí, pero la inversión prevista es insuficiente", ha criticado.

Considera la parlamentaria de Más Madrid que este plan está "recortado, ajustado y limitado" puesto que "responde más a una lógica presupuestaria restrictiva que a una estrategia científica ambiciosa". "Esto no va de si hay plan o no, sino cuándo están dispuestos a invertir", ha añadido.

"UN LUGAR DE PASO PARA LOS INVESTIGADORES"

En la misma línea, el diputado socialista Horacio Díez ha remarcado que el modelo "no es malo y es muy similar al nacional". Sin embargo, su ejecución "es muy deficiente" porque "no sacan convocatorias o se sacan con apenas presupuesto".

"El último ejemplo es el de los contratos predoctorales. Eliminan una convocatoria y en la próxima ni siquiera van a compensar esas plazas", ha censurado Díez, quien ha alertado de que el gasto en innovación por persona ocupada es "inferior" a la media europea y a regiones españolas, como el País Vasco.

El parlamentario del PSOE también ha advertido de que la región es superada por Galicia, por País Vasco, Navarra y Cataluña en porcentaje de publicaciones. Ha añadido que Madrid "produce mucho, pero lidera menos que en otras regiones".

"Hay que hablar del coste de la vida, de los servicios y, por supuesto, de la vivienda. El propio plan admite, en varios puntos, que el precio de la vivienda es una amenaza directa. Si no hay una solución política y una apuesta económica que compense esta barrera, Madrid va a seguir siendo un lugar de paso para los investigadores. No va a ser de destino, incluso será un lugar a evitar", ha recalcado.

Por su parte, el diputado de Vox José Antonio Fúster, ha pedido una "política seria" de investigación e innovación puesto que "no se debe concebir como un simple catálogo de programas, convocatorias y líneas de actuación".

"La ciencia no es un adorno, es poder. Lo que echamos en falta es una idea de soberanía. Este plan no piensa en la investigación y la innovación desde una lógica española de prioridad nacional, de fortaleza industrial o de autonomía científica. Lo piensa desde el encaje, en marcos fijados afuera", ha indicado.

LA COMUNIDAD RECONOCE QUE "SERÍA DESEABLE" MÁS INVERSIÓN

En su intervención, la directora general de Investigación e Innovación Tecnológica ha reconocido que "sería deseable un presupuesto mayor", pero ha defendido que esta iniciativa cuenta "con un amplio consenso de todos los agentes del sistema" y una subida presupuestaria del 34%, es decir, de más de 190.000 euros.

"El PRICIT no es suficientemente conocido por los agentes, en particular por las pymes. Por ello, en este nuevo se refuerza la comunicación y posicionamiento, así como la mejora en los procedimientos en previsibilidad, evaluación y flexibilidad. También impulsa nuevas líneas que refuerzan el talento, el apoyo a los grupos emergentes, a la transferencia de conocimiento y a las capacidades del sistema madrileño", ha subrayado.

Por otro lado, Villegas ha destacado que la región ocupó en 2024 la segunda posición en patentes, con un crecimiento interanual del 17%. Ha apuntado que debe mejorar en su posición en el número de empresas innovadoras, pero "sí muestra un buen comportamiento" en su inversión, liderando el gasto en actividades innovadoras, con un 30% del total nacional.

"Se prioriza la excelencia académica, la consolidación de grupos emergentes y el establecimiento de mejoras en las condiciones salariales que harán nuestros contratos mucho más atractivos frente a las convocatorias estatales. En el programa de infraestructuras, la principal novedad será una nueva convocatoria de infraestructuras estratégicas", ha recordado.