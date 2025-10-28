Más Madrid y PSOE ven a Almeida como "máximo responsable" de un Madrid "sucio" y de una tasa de basuras "injusta"

Archivo - Contenedor de basura de vidrio, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a girar los recibos de la tasa de basuras este mes de septiembre. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE ven al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como el "máximo responsable" de un Madrid "sucio" y de una tasa de basuras "injusta", "desproporcionada" y "mal diseñada".

Así lo han afirmado durante el Pleno ordinario celebrado en el Palacio de Cibeles este martes, una sesión en la que la tasa de residuos y la limpieza de ciudad han acumulado varias de las preguntas lanzadas por la oposición dirigidas al Gobierno local.

Durante la sesión, la concejala de Más Madrid, Sara Ladra, ha afirmado que el diseño de esta tasa es "solo y únicamente responsabilidad" del alcalde y de su equipo de Gobierno. "Ustedes tenían el cometido de poner esta tasa en marcha y lo han hecho de la peor forma posible", ha criticado a la bancada del PP.

"¿Usted cree, señora Hidalgo, que una persona que ve basura en sus contenedores todos los días, que ve cómo su calle está sucia y cómo rebosan los cubos, le va a parecer justa esta tasa? Porque Madrid está sucio y mucho más los distritos del sur y de la ciudad", ha reiterado.

Dice la concejala de Más Madrid que el 'tasazo' penaliza en estos distritos, ya que "pagarán más por la tarifa de generación, la parte variable de la tasa" y ven como sus calles "se limpian tres veces menos que la recogida de residuos". A nivel global, ha señalado que "dará igual" si se recicla porque el impuesto no sigue el principio de "quien más contamina, más paga".

Ladra ha apuntado a que los pisos turísticos son los "únicos ganadores" de la tasa, que también afecta a los locales comerciales, con supermercados exprés y gestorías que "pagarán lo mismo" sin generar los mismo residuos.

Por contra, ha resaltado que las Viviendas de Uso Turístico (VUT), con actividad económica "que ni se la considera como tal ni se la penaliza en el cálculo de la tasa".

Al hilo, ha cargado contra el Gobierno de Almeida por cargar esta tasa a las familias más vulnerables, como los inquilinos de la EMVS, sin tener en cuenta "ningún criterio de progresividad por nivel de ingresos". "¿Cómo pueden tener la poca vergüenza de endosarles el recibo de la tasa familias que acceden a su vivienda social?", ha preguntado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha insistido en la "suciedad" en Madrid y ha mostrado durante su intervención varias imágenes de contenedores rebosantes y de suciedad en calles. "Quizás los madrileños si tuvieran que pagar una tasa pero se encontraran con que después hay un excelente servicio de recogida de basuras, a lo mejor tendrían menos problema en pagar esa tasa", ha apuntado.

"CALLES SUCIAS Y ABANDONADAS"

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, quien ve al alcalde como "máximo responsable" de un Madrid con "calles sucias, abandonadas y llenas de basura" que, a su parecer, suponen el reflejo "más visible de su incompetencia y su falta de planificación".

"Lleva seis años en el Gobierno sin una hoja de ruta clara sobre la gestión de los residuos", ha señalado Maroto, quien ha indicado que, "por primera vez desde 2019 hay un incremento del volumen total de residuos cuando deberían reducirse".

Al hilo, ha cargado contra el Gobierno local por tener una ciudad "más sucia" y, al tiempo, tener que pagar una tasa de basura que es injusta, desproporcionada y mal diseñada", con la que quieren "confundir" y "hacer responsable" al Gobierno central.

"La decisión de cómo se aplica la tasa, de cuánto se cobra y, sobre todo, de a quién se carga el coste, es exclusiva del Ayuntamiento de Madrid. Y aquí, señor Almeida, es donde han fallado. Asuman su error y dejen de mentir a los madrileños, porque frente a sus mentiras está la auténtica verdad", ha aseverado.

Al hilo, la socialista ha criticado que la tasa no siga el principio de "quien contamina, paga" ni tenga en cuenta a los que participan en recogida separada. Igualmente, ha puesto el foco en las VUT y los residuos que generan los turistas sin establecer "ningún mecanismo corrector", como "una mayor aportación de las VUT, que para Maroto deberían pagar "como un negocio".

"Y esto no lo hacen por falta de voluntad política, porque es posible diseñar una tasa más justa y ambientalmente responsable, que premien a quienes reduzcan, a quienes reciclen, a quienes reutilicen, en lugar de castigar a los ciudadanos por igual. La verdad, señor Almeida puede reducir el coste de la tasa, cambiando el modelo de gestión de los residuos en nuestra ciudad", ha afirmado.

Por último, Maroto ha insistido en que el máximo responsable de la suciedad "es Almeida, no Pedro Sánchez", así como de una tasa de basuras diseñada "sin equidad ni lógica".

"Llevan seis años sin estrategia de residuos y los madrileños y madrileñas van a pagar con su bolsillo la factura de su competencia, porque el basurazo es su castigo a los vecinos y vecinas de Madrid por los errores de su gestión y de su incompetencia. Basta ya de excusas y gobierne para todos los madrileños", ha concluido.

VOX CALIFICA LA TASA COMO UN "ENGENDRO TRIBUTARIO"

Por su parte, la concejala de Vox en el Ayuntamiento Arantxa Cabello ha calificado la tasa de basuras como un "engendro tributario", un "atraco a los madrileños" que considera "ilegal".

Además, ha apuntado a que el PP estaba "encantado" con esta tasa, aunque ahora "reniegan" de la misma por el "coste electoral". "Porque los madrileños ya se van dando cuenta del saqueo permanente a los bolsillos", ha lanzado.

Una afirmación respaldada por el portavoz del grupo, Javier Ortega-Smith, quien ha afirmado durante el Pleno que "lo único que le gusta" al Gobierno de Almeida "es recaudar y mentir".

ESTRATEGIA DE RESIDUOS

Durante el Pleno, los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox han puesto el foco en la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid del año 2017, por la que han cargado contra los concejales Carlos Izquierdo y Engracia Hidalgo, entonces en el Ejecutivo autonómico.

"La Comunidad de Madrid propondrá que el Gobierno de España estudie la posibilidad de modificar la ley reguladora de las haciendas locales para hacer obligatorio el establecimiento de la tasa de residuos por las entidades locales. ¿Señor Almeida, va a desautorizarlos?", ha preguntado Maroto.

Por su parte, Ladra (MM) ha pedido dejar de "confundir" después de que el PP no haya votado "en contra" de esta tasa ni en el Parlamento Europeo ni en el Congreso de los Diputados y que, además, tener una estrategia de residuos del PP en la que solicitaba activamente al Gobierno de España la imposición de esta tasa. "Para contradicciones, las suyas, que con todo esto se indignan", ha señalado.

"Usted, señora Hidalgo, lo que pedía es que el Gobierno de España pusiera una tasa obligatoria, así que no renieguen de su engendro, es hijo suyo. La han promovido desde la Comunidad de Madrid, desde Bruselas. No se han opuesto en España ni ante el Constitucional, ni en las Cortes. Lo único que han hecho ha sido presentar una PNL para decir que no estaban de acuerdo con la obligatoriedad. ¿Dónde están sus acciones? En ningún sitio", ha criticado por su parte Cabello (Vox).