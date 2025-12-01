Más Madrid reclama que aumente en 740 millones la inversión a los hospitales 100% públicos de gestión directa

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado este lunes que la Comunidad de Madrid aumente en 740 millones de euros la inversión en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para los hospitales 100% públicos de gestión directa.

Lo ha pedido la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha indicado que han presentado enmiendas parciales a las Cuentas Regionales en este sentido.

El objetivo es, según ha explicado, luchar contra un "sistema amañado hecho a medida para Quirón" apostando por un plan de refuerzo de los hospitales públicos de gestión directa.

Este aumento presupuestario estaría dirigido a aumentar los sueldos de todas las categorías profesionales para atraer y para retener talento y abrir los turnos de tarde para pruebas diagnósticas y especialistas para "evitar la competencia de Quirón que da citas de madrugada para captar pacientes e inflar la factura a la Comunidad de Madrid".

"Es un plan para reducir drásticamente las listas de espera y para blindar la sanidad pública de las empresas privadas que la parasitan y que hacen más negocio cuanto más saturada está la sanidad pública", ha rematado Bergerot.