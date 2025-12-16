Más Madrid reclama a la Comunidad adherirse al billete único de transporte del Gobierno central para viajar por España

Archivo - Varias personas adquieren sus billetes en las taquillas de venta automática de la estación de tren de Atocha - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Más Madrid ha registrado este martes una iniciativa en la Asamnlnea para reclamar a la Comunidad su adhesión al abono único de transporte de 60 euros mensuales (30 para jóvenes) impulsado por el Gobierno central y que permitirá desde el 19 de enero viajar en todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia, así como en los autobuses de largo recorrido.

Según argumentan en la Proposición No de Ley registrada para su debate ante el Pleno de la Asamblea, "la adhesión de las comunidades autónomas resulta clave para el éxito de esta iniciativa" al permitir "avanzar hacia una integración real de los distintos modos y redes de transporte" que, en el caso de la Comunidad de Madrid, "supondría un paso decisivo hacia un sistema tarifario más sencillo, comprensible y equitativo para la ciudadanía".

Esta medida replica una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país ya se incluye todo el transporte público por 63 euros, es decir, también el uso de metros y tranvías de todas las ciudades, con la única excepción de que no es válido en la alta velocidad.

El real decreto en el que se incluye esta medida será aprobado el próximo martes, en Consejo de Ministros, pero tendrá que ser validado en el Congreso con el apoyo de una mayoría de los partidos políticos.

"El transporte es un derecho y los abonos nacionales son una gran solución para ahorrar dinero a la gente que más lo necesita. Necesitamos un abono para que moverse por Madrid y por España sea fácil, barato y sostenible", ha destacado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

En su iniciativa, Más Madrid recuerda que esta medida replica otras que ya se han puesto en marcha en otros países europeos como Alemania, Portugal o Francia y que "avalan la viabilidad y el impacto positivo de este tipo de políticas", mientras que diversas organizaciones sociales como Greenpeace han reclamado de forma reiterada su implantación "para combatir el cambio climático y avanzar hacia una movilidad más justa".

"UN TRANSPORTE PÚBLICO MÁS BARATO NOS HACE MÁS LIBRES"

En la misma línea, Bergerot ha reclamado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de boicotear una iniciativa que le va a hacer la vida más fácil a todos los madrileños y que contribuya a articular el país a través del transporte público". "Un transporte público más barato nos hace más libres y nos ayuda a vivir en un planeta mejor, más conectado y menos contaminado por el transporte privado", ha argumentado.

El Ejecutivo regional ha censurado esta medida al considerar que se trata de un anuncio "improvisado" y que invade competencias y que, además, es "un 50% más caro" para los jóvenes madrileños, ya que estos pueden viajar por toda la región y zonas de Castilla-La Mancha por 20 euros al mes gracias a la Tarifa Plana acordada por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), es decir, 10 euros menos de lo anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según la Comunidad, se trata de "un anuncio improvisado que, lejos de mejorar el transporte, invade competencias autonómicas y genera incertidumbre por la absoluta falta de planificación técnica y financiera".

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

En este sentido, Más Madrid pide a la Asamblea instar a la Comunidad a iniciar los trámites necesarios para la adhesión de la red de transporte público de la Comunidad y establecer los mecanismos necesarios de colaboración con los ayuntamientos de la región que gestionan servicios de autobuses urbanos para apoyarles en su integración en el modelo de Abono Único Estatal.

También llama a informar a la Asamblea de Madrid en el plazo máximo de seis meses de las actuaciones realizadas, los acuerdos alcanzados y el calendario previsto para la incorporación efectiva del transporte público madrileño a esta iniciativa, así como a evaluar periódicamente el impacto social, ambiental y económico de la integración, "haciendo públicos los resultados y utilizando dicha evaluación para la mejora continua del sistema".

"En la Comunidad de Madrid, donde el transporte público es utilizado diariamente por millones de personas y constituye una pieza central de la vida económica y social de la región, resulta especialmente relevante responder de manera positiva al llamamiento del Gobierno de España. La integración de la red madrileña en el Abono Único estatal permitiría simplificar el sistema tarifario, reducir barreras económicas al uso del transporte público y reforzar el papel de Madrid como territorio comprometido con la transición ecológica y la justicia social", defiende en el texto.

Finalmente, desde Más Madrid se ha recordado que esta propuesta también ha sido trasladada al Congreso de los Diputados por Sumar en octubre de 2024, que ha defendido la necesidad de un sistema de transporte público accesible, integrado y asequible en todo el territorio.