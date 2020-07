Más Madrid reclama convocar la mesa y comisión del Sures, reconvertido en "timo" y con un pacto "reducido a photocall"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha reclamado al Gobierno que convoque de manera inmediata la comisión de seguimiento de la Oficina del Sur y Este (Sures), así como la mesa institucional que, en su momento, reunía a representantes de las administraciones central y autonómica, un plan reconvertido en "timo", en "propaganda" y con un pacto "reducido a photocall".

La proposición de Más Madrid ha sido rechazada por la negativa de Cs, PP y Vox. "Si no dan respuesta se encontrarán a los vecinos en la calle", ha advertido Murgui a la delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, en el Pleno de Cibeles. Fue en el Pleno celebrado en abril de 2019 cuando se aprobó por unanimidad una declaración institucional para trabajar conjuntamente con el fin de acabar con la brecha existente entre los distritos del sur y del este de Madrid y el resto de la ciudad.

En esta declaración, partiendo de un reconocimiento de las políticas públicas que se habían ido poniendo en marcha por los diferentes gobiernos municipales durante las últimas décadas, el conjunto de los grupos políticos entendía que era necesaria "una acción decidida y de gran calado para corregir un problema de carácter estructural y de hondas raíces históricas".

Para ello, y así se mencionaba explícitamente en la declaración, se consideraba imprescindible la implicación de las administraciones central y autonómica, además de la municipal así como del conjunto de los agentes sociales, políticos y económicos, ha recordado Murgui.

Tras el acto de presentación del proyecto Sures el pasado junio a cargo de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, Más Madrid ha indicado que esto no fue más que "un acto propagandístico, un decorado hueco con falta de contenido y abandono del impulso para corregir el problema estructural e histórico del desequilibrio en Madrid".

Murgui ha recordado que la Oficina del Sureste se creó en 2018, en el anterior mandato, con el apoyo de Cs y la abstención de PP. Fue ideada como un espacio interadministrativo, con participación de las asociaciones vecinales a través de la FRAVM, organizaciones económicas y sindicales, partidos, Foros Locales y universidades. Sin embargo, "las mesas de diálogo han desaparecido" porque "el pacto se ha reducido a un photocall". "Los pactos han resultado un timo", ha lanzado el concejal de Más Madrid.

"Han desvirtuado el carácter participativo y de concertación de la Oficina porque nos quieren dar gato por liebre reduciendo los espacios de trabajo a espacios políticos. Pues pongan una gestoría. Han dado el cambiazo sustituyendo la participación por la propaganda", ha declarado Murgui, que ha hecho un repaso por algunas de las acciones iniciadas por el anterior Ejecutivo, como el centro de innovación de Vicálvaro o la escuela de hostelería de Santa Eugenia.

A lo que ha sumado que lo que pone el Gobierno sobre la mesa son, por ejemplo, "acciones formativas para 12 alumnos por distrito y año". "Lo que hay detrás es un trampantojo del Sures", ha recriminado Nacho Murgui, que tampoco ha obviado el presupuesto que se ha destinado al homenaje al cantante Alejandro Sanz.

"HECHOS Y PRESUPUESTADOS"

"Vaya cuajo", le ha contestado Saavedra, que le ha espetado que las intenciones no son las que cuentan sino "los hechos y presupuestados", como los que están impulsando para 1,4 millones de habitantes de nueve distritos de Madrid con 49,2 millones para el sureste. "Eso frente a su cháchara hueca" y con "su instrumento favorito, las mesas", en las que, como ha asegurado, el anterior Ejecutivo "excluyó a PP y Cs". "Viva la tolerancia y la democracia", ha ironizado.

Saavedra ha concretado que convocaron una primera mesa del Sures el 25 de octubre con todos los partidos sobre metodología trabajo, en la que también estuvo la FRAVM. La segunda reunión fue el pasado 23 de junio para "explicar las acciones presupuestas a hacer".

El edil de Vox Pedro Fernández no se siente vinculado con declaración institucional alguna en la que no participaron por no estar en la institución y que no comparten "si está la FRAVM". Ha llamado a concentrarse en medidas concretas, "no en planes", como mejorar la seguridad en los distritos. El concejal socialista Pedro Barrero ha instado a la participación de todas las administraciones para alcanzar un consenso vivo de trabajo superando las "carencias en la estructura organizativa".