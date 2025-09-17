Más Madrid reclama explicaciones a Ayuso y Almeida ante el "caos" en movilidad y transporte público: "Es intolerable"

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño. - MÁS MADRID

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha reclamado explicaciones a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ante el "caos" en movilidad y transporte público, una situación que considera "intolerable".

"Estamos viviendo una situación que se acumula durante los días. El Partido Popular tiene muchos consejos para los demás pero nunca se aplica el cuento ni atiende a las que son realmente sus competencias", ha censurado este miércoles desde el Edificio de Grupos Municipales.

Rubiño ha alertado de que "el caos de movilidad" está provocando una "auténtica pesadilla" a los madrileños cada vez que tienen que ir al trabajo y ha remarcado que Metro de Madrid se encuentra "colapsado" en las Líneas 1, 3, 4, 5 y 10.

"En Ciudad Universitaria, miles de estudiantes no pueden llegar a sus clases y se encuentran con terribles aglomeraciones. En algunos casos donde se producen auténticas situaciones de tensión sin que se dé ninguna explicación por parte del PP, sin que se ponga ninguna solución real y cuando además esto era una cosa que era perfectamente prevista", ha criticado.

En este sentido, el portavoz en funciones de Más Madrid en el Consistorio ha recalcado que "todo el mundo sabe" que el curso universitario empieza a la vuelta del verano y ha asegurado que "se podía haber planificado de una manera acorde a las responsabilidades, en lugar de provocar este caos que cada vez arroja imágenes más lamentables".

"ES INTOLERABLE"

"Estamos en la Semana de la Movilidad. El Ayuntamiento ha llegado a proponer como una de las actividades una gincana para que la gente participe en el Zoo de Madrid. La verdadera gincana que están provocando es la que tienen que sufrir los madrileños que cada día intentan ir al trabajo y pueden tardar en hacer un trayecto de Conde de Casal a Cuatro Caminos más de una hora y cuarto, como nos están denunciando", ha lanzado.

Asimismo, Rubiño ha tildado de "intolerable" que los servicios especiales estén "saturados" y que haya autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con una frecuencia de "hasta 15 minutos".

"Esto no tiene explicación, no tiene un pase y llamamos al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid a asumir sus competencias, su responsabilidad y a dar explicaciones por este caos circulatorio que está suponiendo unas enormes trabas al conjunto de los madrileños", ha exigido.