Más Madrid reclama a Ossorio que pida a Ana Millán su dimisión como vicepresidenta de la Asamblea por Móstoles

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que pida a la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, que dimita tras su papel en la investigación interna de la acusación de una exedil de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista (PP), por acoso laboral y sexual.

Así consta en un escrito que ha enviado la formación regionalista a Ossorio y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que afirman que las noticias procedentes de Móstoles son "de suma gravedad" y "hacen insostenible el cargo".

"Hemos escuchado como la señora Millán se ha dedicado a presionar a una mujer que denunciaba haber sufrido un acoso laboral como represalia por no haberse sometido a los deseos sexuales de un superior y exigirle que no presentara denuncia y que guardara silencio y no hiciera nada ante esa situación", lanza Más Madrid.

Considera que el papel de Millán fue el de "silenciar" los hechos así como "evitar su investigación y garantizar la impunidad" de los presuntos agresores.

Además, también apunta a la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero por presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal.

Desde el PP de Madrid, por su parte, el viernes se señalaba que estudiaba acciones legales contra la exedil al entender que actuaba "de mala fe" y "prefabricaba pruebas" por una "vendeta personal". Bautista, por su parte, afirmaba ser víctima de un "chantaje político continuado" y de una "campaña absoluta de desprestigio".