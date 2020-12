Más Madrid reclama la paralización del parking del Niño Jesús y que "no sea pieza de cambio" con el de Menéndez Pelayo

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid reclama la paralización del parking del hospital Niño Jesús y que "no sea pieza de cambio" con el proyecto de la avenida Menéndez Pelayo.

"Nos parece impresentable que desde el Ayuntamiento se intente hacer de esto una pieza de comercio, de cambio entre el parking que tienen proyectado en Menéndez Pelayo, junto al Retiro, y el parking del Niño Jesús. La suma de los dos proyectos, que es lo que hay ahora encima de la mesa porque ninguno de los dos está definitivamente retirado hace que el despropósito sea mayúsculo", ha sostenido el concejal de Más Madrid en el distrito, Nacho Murgui.

Precisamente este lunes coincidían en un acto la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. La primera ha reiterado su oposición a la construcción de un parking en Menéndez Pelayo mientras que el segundo ha apuntado que los servicios técnicos están estudiando "alternativas" a los vehículos cuyas plazas desaparecen al remodelar esta vía.

"NO RESPONDE A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO"

Sobre el proyecto de parking en el Niño Jesús, competencia de la consejería de Sanidad y de la gerencia del hospital, Murgui ha remarcado que "no responde a las necesidades del entorno sino a seguir profundizando en un modelo de movilidad para la ciudad desfasado, basado en el uso indiscriminado del vehículo privado para acudir a todo tipo de actividades cotidianas, como ir al trabajo o a un lugar de ocio".

Tras este proyecto "hay toda una serie de cuestiones oscuras, que no están nada claras e incluso se podría hablar de irregularidades". "En estas condiciones nosotros tenemos que exigir la paralización del proyecto, la paralización del expediente, que se aclaren las dudas que ha puesto sobre la mesa la intervención, que se hagan todos los informes de impacto ambiental y sobre el patrimonio y, a partir de ahí, que se hable con los vecinos de la zona y que se reconsidere y se ponderen cuáles deben ser las dimensiones reales de un proyecto de semejantes características", ha planteado el edil.

ACTO INFORMATIVO EN CASA DE VACAS

Más Madrid organiza este lunes un acto informativo en el centro cultural Casa de Vacas, en Retiro, donde dará cuenta de la "licitación plagada de irregularidades" del parking del Hospital Niño Jesús.

En el último Pleno de Retiro, el concejal Nacho Murgui anunciaba que sería este grupo municipal el que informara a la vecindad de lo que estaba ocurrido, después de que Cs, PP y Vox votaran en contra de la mesa que proponía Más Madrid, apoyada por el PSOE, para aclarar el "cúmulo de irregularidades" del parking, una infraestructura a cargo de la consejería de Sanidad y del centro sanitario mediante una concesión a 40 años, de cuatro plantas y 808 plazas a metros del pulmón verde del centro de la ciudad.

Murgui defendía entonces que "lo óptimo" hubiese sido que la mesa la impulsara la Junta de Retiro porque, "aunque no sea su competencia, sí es de su incumbencia". "Con 800 plazas más de parking en su distrito, ¿cómo que no es de su competencia? Lo suyo sería que fueran ustedes los que informasen a los vecinos pero si no lo hacen ustedes ya lo haremos nosotros, no se preocupen", advertía el edil de Más Más Madrid.

Será este lunes cuando Más Madrid organice ese acto informativo comprometido sobre el parking del Niño Jesús. Comenzará a las 19 horas, con todas las garantías sanitarias, y participarán los ediles Nacho Murgui y Esther Gómez y la diputada autonómica de la plataforma Alodia Pérez.

"Un aparcamiento subterráneo de 800 plazas junto al parque del Retiro mediante una concesión a una empresa privada durante 40 años y una licitación plagada de irregularidades. A esto, y a otro macroparking de mil plazas, nos enfrentamos en el distrito de Retiro", ha avanzado Murgui en sus redes sociales.

AFECCIÓN A LA CANDIDATURA DEL RETIRO A PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO

El concejal ha señalado que estos dos aparcamientos alejan a la ciudad "de las políticas públicas del siglo XXI y atentan contra la conservación del parque, precisamente cuando el Ayuntamiento está promocionando la candidatura del Retiro a Patrimonio Mundial de la Unesco".

Y todo con hasta tres informes de Intervención que "señalan las 'graves' deficiencias en la adjudicación del contrato", con "desfases presupuestarios al alza, ausencias de permisos obligatorios y el incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público".

"Esta operación responde a la cultura del pelotazo como modus operandi del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso", sostiene el concejal de Más Madrid

CS, PP Y VOX VOTARON 'NO' A LA MESA INFORMATIVA

Cs, PP y Vox votaron en el Pleno de Retiro de este mes de diciembre contra la mesa informativa que proponía Más Madrid, en la que proponían invitar a entidades vecinales, grupos políticos y al Foro Local para dar cuenta de los efectos que tiene el proyecto de ampliación y el nuevo aparcamiento en el Hospital Niño Jesús a nivel medioambiental y de movilidad.

Más Madrid, apoyándose en informaciones en prensa, pone de relieve los "desfases entre presupuestos", de los 111,5 millones del informe firmado por el gerente del hospital a los 113 millones que aparecen colgados en el Portal de Contratación. También han llamado la atención sobre "la ausencia de permisos de Patrimonio", dado que el edificio del Niño Jesús es bien protegido desde 1995.

"El modelo previsto es un contrato de concesión administrativa, de modo que la empresa que se encargue de construir la ampliación del hospital y el parking asumirá íntegramente el presupuesto de la inversión, 21 millones, y a cambio podrá explotar económicamente el aparcamiento durante 40 años", exponía Más Madrid en el Pleno de Retiro.

El concejal-presidente del distrito, Santiago Saura (Cs), tumbaba la propuesta de mesa informativa porque consideraba que "no es competencia ni de esta Junta ni del Ayuntamiento", como tampoco lo es, según su argumentación, ni el aparcamiento ni la construcción del edificio del hospital, responsabilidad que le corresponde a la consejería y al Niño Jesús.

Propuso, a cambio, sugerir al director del hospital una sesión informativa "en el momento oportuno porque el proyecto no se ha iniciado", en la que se informara a la vecindad sobre "características, alcance y plazos".

LA COMUNIDAD DICE QUE LA LICITACIÓN CUMPLE CON REQUERIMIENTOS LEGALES

La Comunidad de Madrid ha asegurado que la licitación del contrato de concesión administrativa del aparcamiento del Hospital del Niño Jesús cumple con todos los requerimientos legales. Así lo mantenía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el último Pleno de la Asamblea a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista.

Escudero cargó contra "ruido que lanzan, rozando la amenaza", por parte de la izquierda. El consejero confirmó que el interventor, en su calidad de miembro de la Mesa de Contratación, formuló un voto particular en la apertura de la documentación administrativa por discrepancia con el contenido de la misma.

Lo hizo dado que no se había incluido el plan económico-financiero que debería aportarse a la oferta económica pero matizó que la Mesa de Contratación en su conjunto decidió que "la solución era custodiar esta documentación hasta la apertura de las ofertas económicas".

"El interventor formula una opinión, no un reparo suspensivo, que sí hubiera obligado a interrumpir el procedimiento hasta que se hubiera resuelto. Por tanto, entendemos que no es una cuestión relevante de cara a concluir la licitación", justificaba el consejero de Sanidad.