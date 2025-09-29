Más Madrid reclama un refuerzo de la EMT en el entorno de la A-5 y más policía que controle la velocidad

Archivo - Operarios trabajando en las obras de la autovía A5 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid llevará al Pleno de Latina de este jueves una proposición para que se refuercen las líneas de EMT en el entorno de la A-5 y más vigilancia de Policía Municipal tanto para el control de velocidad como para que los camiones de carga circulen con la bañera llena y el cubre carga puesto.

La principal fuerza de la oposición demandará la instalación de pasos de peatones "ante la afluencia de personas que se ven sin posibilidad de cruzar al no existir autobús en su horario o que ocurre que estos autobuses van llenos y no admiten más viajeros".

En cuanto al refuerzo de autobuses, Más Madrid señala que debería aplicarse en todas las líneas del corredor, esto es, 55, 65, 39, 36, SE3 y 138, ante el aumento de sus usos. Igualmente reclaman que se evite que los camiones pasen por delante del pabellón de infantil del colegio concertado Divino Maestro.

Más Madrid plantea asimismo la reevaluación de la calle Perdiz porque "su sentido de circulación hace que la calle sea una mitad de doble sentido y la otra mitad de sentido único creando confusión y dificultando el acceso a los vecinos a sus casas y aparcamientos".

Y, por último, plantean la activación de un mecanismo de seguimiento de las obras en el distrito que mejore la información y que incluya a los grupos políticos, AMPAS o AFAS y asociaciones del distrito que puedan verse afectadas.