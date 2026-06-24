Más Madrid recuerda a Vox que "se ha estrellado" cada vez que ha tratado de que no luzca la bandera LGTBI en Grupos

Archivo - Imagen de recurso de banderas LGTBQ+ en los balcones de Más Madrid y PSOE en el Edificio de Grupos Municipales en 2025- MÁS MADRID - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha recordado a Vox que "se ha estrellado" cada vez que ha tratado de que no luzca en el Edificio de Grupos Municipales del Ayuntamiento de la capital la bandera arcoíris por el Orgullo LGTBI.

"No sé cuántas veces se tienen que estrellar con la jurisprudencia, que ya ha dejado absolutamente claro que los símbolos como la bandera LGTB son no solamente legítimos, sino que son una muestra de valores constitucionales", ha planteado el portavoz adjunto de la formación en el Consistorio, Eduardo Fernández Rubiño, ante los medios de comunicación en la presentación del programa del Orgullo LGTBI de Madrid (MADO).

Allí ha sido preguntado por el escrito remitido por Vox a la Presidencia del Pleno de Cibeles para pedir la retirada de la pancarta desplegada en Grupos por el PSOE bajo el título 'Madrid por bandera'.

El portavoz adjunto de la formación regionalista ha recordado que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones sobre estas enseñas arcoíris generando "una jurisprudencia correspondiente". Es por ello que entiende que hay un "falso debate" que origina la derecha para "intentar eliminar y borrar" al colectivo del reconocimiento institucional.

"Vox se ha estrellado en los tribunales todas las veces que ha perseguido esto y por tanto nosotros desde luego que luciremos la bandera en nuestro grupo municipal y lo que debería hacer el Ayuntamiento de Madrid es lucirla en la fachada de Cibeles2, ha zanjado Fernández Rubiño.