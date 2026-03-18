Más Madrid recurrirá el archivo de la causa de Ana Millán e insiste en acusarla de "corrupción": "Esto no acaba aquí"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa judicial contra la vicepresidenta primera de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, y ha insistido en acusarla de "corrupción".

Lo ha adelantado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, a los medios de comunicación antes de un acto del partido sobre comedores escolares, a los que ha advertido de que "esto no acaba aquí".

Era este martes cuando se conocía que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, daba carpetazo a la causa contra la también exalcaldesa de Arroyomolinos por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a contratos supuestamente irregulares en la etapa en la que era concejal.

Bergerot ha afirmado que la jeuza "reconoce los hechos" del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. "Es decir, que Ana Millán, mientras era concejala en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, hizo adjudicaciones de contratos a un empresario por encima de los 650.000 euros. Que este mismo empresario contrató a la hermana y al marido de Ana Millán y que este mismo empresario le pagó la hipoteca del ático de Ana Millán a través de un contrato de alquiler, el doble del precio del mercado", ha planteado la portavoz parlamentaria.

A renglón seguido, ha añadido que "después de seis años de investigación" la "nueva jueza" no ve delitos, pero que "los hechos que entonces apestaban a corrupción antes del auto son hechos que siguen apestando a corrupción".

"Así que el Partido Popular tiene suerte con la nueva jueza que no ve delitos, pero el equipo jurídico de Más Madrid sí ve delitos", ha apostillado Bergerot. El PSOE de Madrid anunció este martes que también recurrirá la decisión.

Manuela Bergerot, ante las exigencias del PP de que se disculpe con Millán, ha negado que se trate de una "cuestión personal", sino de que hay unos hechos que "como mínimo éticamente no responden a la forma de gobernanza que exigimos a la gente en los ayuntamientos".