Más Madrid reivindica a Díaz como "la mejor ministra de Trabajo" de la Historia tras descartar ser candidata en 2027

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reivindicado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como "la mejor ministra de Trabajo" de la Historia de España después de que se haya descartado ser la candidata a la Presidencia del Gobierno en 2027 por la plataforma que surja del proyecto que impulsan Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha agradecido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el "haber estado a la altura" tras renunciar a encabezar la lista de la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales.

"Gracias Yolanda por tu compromiso y haber estado a la altura a la hora de comparecer en nuestra cita con la historia", ha escrito en un mensaje en sus redes sociales, en el que también ha defendido "todos los avances impulsados" desde el Ministerio de Trabajo "para construir un nuevo laborismo del siglo XXI avanzado en derechos y condiciones de la clase trabajadora, que hoy tiene más derechos y certezas que nunca".

La líder de Más Madrid también ha dado las gracias a Yolanda Díaz por "haber levantado" el proyecto de Sumar en las elecciones de julio de 2023, con el que se pudo "parar a las derechas" y "construir un gobierno de coalición que sigue hoy avanzando". "Contigo y con todos los que están por venir seguimos caminando", ha concluido la publicación.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha lanzado en redes sociales un mensaje de agradecimiento a quien fuera cabeza de Sumar en 2023. Díaz ha anunciado este miércoles este "paso muy meditado".

"Yolanda Díaz no es sólo la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nuestro país, es una dirigente que se ha echado a las espaldas la tarea de revalidar este Gobierno y el objetivo de seguir conquistando derechos para todos y todas. Gracias por todo tu empeño y por todos estos años", ha planteado.

También ha reivindicado a Díaz la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha afirmado que "su legado de crecimiento en el empleo y lucha por los derechos de la clase trabajadora son imborrables".

Maestre en sus redes sociales ha incidido en que hizo posible un "Gobierno progresista en 2023" y ha insistido en que es "la mejor" titular de Trabajo que ha habido en España.

Precisamente el papel de Díaz era una de las grandes incógnitas que sobrevolaban el futuro de la izquierda alternativa. En 2023 la coalición Sumar cosechó más de 3 millones de votos, haciendo viable la conformación del actual Ejecutivo central del que forman parte con cinco carteras.