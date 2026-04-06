Más Madrid reivindica el 'Guernica' como "lección" ante Irán y Palestina y asegura que Ayuso "no sabe de qué trata"

Archivo - Varias personas en el Museo Reina Sofía ante el Guernica - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no sabe de qué trata el 'Guernica'" y ha asegurado que la "lección del cuadro" --que muestra el bombardeo de la población vasca por parte de la aviación nazi y la fascista italiana-- se aplica a la situación actual de Palestina o de Irán.

Así lo ha señalado la líder de la formación regionalista en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. En la misma ha sido preguntada por el choque entre Ayuso y el líder del PNV, Aitor Esteban, a raíz del cuadro de Pablo Picasso.

Esteban y el lehendakari, Imanol Pradales (PNV), han reclamado que el cuadro se traslade al País Vasco al cumplirse en 2026 90 años "del primer Gobierno Vasco" y en 2027 el mismo aniversario pero del bombardeo que retrató al pintor malagueño. Una petición que Ayuso tachaba de "catetada" y una "polémica absurda que promueve el nacionalismo".

Frente a ello, Bergerot ha destacado que Ayuso "no sabe de qué trata el cuadro" porque si lo supiera "hubiera sido la primera en pedir que se llevara el cuadro de Picasso fuera de la Comunidad de Madrid".

"Fue un bombardeo a la población civil y ese pasado debería ser una lección para lo que está ocurriendo en Irán cuando Estados Unidos e Israel bombardea escuelas infantiles de niñas o como vemos el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino", ha lanzado.

Preguntada por si su formación está a favor de trasladarlo, Bergerot ha indicado que primero habría que conocer un informe de los técnicos del Reina Sofía sobre su traslado y a partir de ahí se podría ver "si se puede como en otras ocasiones estar expuesto en otros lugares".

PP DICE QUE HAY INFORMES DESFAVORABLES

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha tachado de "polémica absurda" como "las pretensiones de los nacionalistas" las discusiones sobre el traslado del cuadro.

"Es una obra que tenemos un informe parece ser de los conservadores del Reina Sofía que desaconsejan con mucha insistencia el traslado porque podría sufrir la obra daños irreparables. Técnicamente no es factible, no es aconsejable", ha zanjado el 'popular'.

Considera que en este punto debería "cerrarse el debate" pero también porque es un cuadro que está en el Reina Sofía de Madrid "para toda España". "Hay polémicas absurdas alimentadas por el nacionalismo porque viven del agravio, viven de alimentar el enfrentamiento, viven de prostituir nuestra historia y necesitan que sea así para poder seguir reivindicando y viviendo de este fraude", ha recalcado.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha señalado a Ayuso que lo que pase con el 'Guernica' lo han a decidir "las autoridades competentes por mucho que le pese".

"Está bien que se entretenga con el X para no dar explicaciones de lo suyo, pero yo les recomiendo que con todo lo que tiene enfrente empiece por hablar de algo de lo que tiene competencia. Puede hablar de los contratos fraccionados de formación profesional, puede hablar de los pagos sin justificar a Quirón, puede hablar del tema de Alcalá, puede hablar de por qué mantiene al alcalde de Móstoles, puede hablar de Madrid Network, puede hablar de un montón de cosas", ha planteado.