Más Madrid respalda a la denunciante de Móstoles y reprocha a Ayuso no haber dicho "una sola palabra de condena"

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha respaldado este martes a la exconcejala de Móstoles que ha presentado una querella por el alcalde de esta localidad, Manuel Bautista, y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no haber "dicho una sola palabra de condena sobre un escándalo de acoso machista que afecta a su núcleo duro".

El caso lo destapó hace dos semanas el diario 'El País' cuando publicó que la exconcejal había denunciado internamente en su partido el presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde, sin recibir amparo. Bautista defendió su inocencia y aseguró que el relato "no se corresponde con la realidad".

En rueda de prensa, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, anunció entonces que estudiarían acciones legales contra la exconcejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal", al grabar unas conversaciones tras las acusaciones al alcalde de acoso sexual.

Bergerot ha afirmado que la denuncia es "la única salida de una mujer que quiso confiar en su partido y solo encontró indefensión, presiones y difamación". Ha advertido a la presidenta de que si pensaba que "el chaparrón iba a pasar en una semana", ahora "queda claro que esto va para largo y no va a acabar hasta que todo el mundo asuma sus responsabilidades políticas y jurídicas".

Además, ha tachado de "absolutamente lamentable" que el alcalde, la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del PP-M, Ana Millán, y Serrano continúen en sus cargos "como si nada". "Confiamos en la justicia y expresamos toda nuestra solidaridad con la denunciante", ha rematado.