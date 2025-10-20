Más Madrid respeta el auto sobre las pancartas propalestinas y espera notificación del Ayuntamiento sobre cómo proceder

Archivo - Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio". - EUROPA PRESS - Archivo

Están "muy orgullosos de que estas pancartas hayan servido en las últimas semanas para acompañar el clamor del pueblo de Madrid"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha señalado este lunes que respetan el auto que ordena la retirada provisional de las pancartas en apoyo al pueblo palestino desplegadas por Más Madrid en el edificio de grupos de la calle Mayor de la capital que aludan al presunto 'genocidio' pero sí permite que recojan la expresión 'Palestina Libre'.

"A falta de poder hacer una valoración más en profundidad, respetamos el sentido en que se pronuncia aunque no sea el esperado y recordamos que, como indica en él el propio juez, no se prejuzga el fondo sino la continuidad o no de la suspensión de la ejecución de la retirada hasta que haya una sentencia", ha subrayado en declaraciones a los medios.

Ahora, tal y como ha indicado, corresponde al presidente del Pleno, Borja Fanjul, notificarles de "cómo y cuándo proceder, puesto que es su resolución la que estaba suspendida".

Igualmente, ha indicado que están "muy orgullosos de que estas pancartas hayan servido en las últimas semanas para acompañar el clamor del pueblo de Madrid en solidaridad con Palestina y de denuncia del genocidio perpetrado en Gaza".

"Seguimos llamando a todos los madrileños y madrileñas a seguir los acontecimientos en Gaza, puesto que los nuevos bombardeos de Israel y el bloqueo de ayuda humanitaria este fin de semana confirman que el camino a una paz justa y duradera será un largo y difícil y necesita de toda la presión sobre el Gobierno israelí para que haga realidad", ha remachado.

RETIRADA DE PANCARTAS QUE ALUDAN A 'GENOCIDIO'

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 18 de Madrid ha ordenado la retirada provisional de las pancartas en apoyo al pueblo palestino desplegadas por Más Madrid en el edificio de grupos.

Así consta en una resolución dictada el viernes, a la que tuvo acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, en la que el magistrado José María Abad Liceras levanta de forma parcial la suspensión acordada por este juzgado ante la medida cautelarísima promovida por el Grupo Municipal Más Madrid.

Las cautelares se plantearon contra la resolución del presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 9 de octubre, que ordenó retirar las pancartas propalestinas colocadas en el edificio municipal situado en la calle Mayor, número 71.

De este modo, se acuerda acordar la retirada provisional de la pancarta que lleva el texto 'Sí, es un genocidio', así como el texto de la segunda pancarta que afirma: 'Stop al genocidio en Gaza'. Por el contrario, mantiene el resto de la misma que recoge la expresión 'Palestina libre', mientras no se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso.

Esgrime el juez que la utilización del término 'genocidio' en las pancartas representa "la expresión de un pensamiento respetable, pero que implica una calificación jurídico-penal del conflicto palestino-israelí (tal y como señala la resolución municipal impugnada), sobre el que no existe unanimidad en la sociedad y puede originar discrepancias, desavenencias o una crispación social no deseable".

HASTA QUE HAYA SENTENCIA FIRME

Según la resolución, estas medidas se mantendrán hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso, o hasta "que éste finalice por cualesquiera otra de las causas previstas en la Ley 29/1998 y sin perjuicio de su modificación o revocación, si cambiaran las circunstancias tenidas en cuenta en esta resolución".

El juzgado convocó la semana pasada a las partes, Más Madrid y Ayuntamiento, para formular las alegaciones que estimaran oportunas sobre la medida cautelarísima planteada.