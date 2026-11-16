Más Madrid tacha de "anuncio de campaña electoral" la denuncia contra el exdelegado del Gobierno por la acampada de Sol

Archivo - El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ofrece declaraciones a los medios tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios, a 6 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha tachado este lunes de "anuncio de campaña electoral" la denuncia penal presentada por el Consistorio contra el exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín por su supuesta "inacción" ante la acampada de la Puerta del Sol y ha pedido a la vicealcaldesa, Inma Sanz, que se dedique a solucionar los desperfectos de los colegios públicos de la capital.

"Lo que tenemos es un anuncio de campaña electoral equivalente a una medida de programa", ha señalado Maestre preguntada por esta cuestión durante la presentación de una nueva web de Más Madrid para denunciar los problemas de mantenimiento de los colegios públicos madrileños.

La portavoz ha reaccionado así después de que Sanz haya anunciado que el Ayuntamiento presenta este lunes una denuncia penal ante los juzgados de Plaza de Castilla contra Martín por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada en modalidad omisiva, por su supuesta "inacción y dejación de funciones" durante la acampada.

"La señora Sanz podría dedicarse a su trabajo. Su trabajo actual, si quiere otro tendrá que llegar a él, es el de ser la vicealcaldesa de Madrid", ha reprochado Maestre, quien ha insistido en que debería centrarse en garantizar cuestiones como el mantenimiento de los servicios públicos de la ciudad.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno municipal haya dedicado esfuerzos a cuantificar los daños ocasionados por la acampada mientras, a su juicio, siguen sin resolverse numerosas deficiencias en los centros educativos de la capital.

"El Gobierno del Partido Popular ha tenido más tiempo de desglosar los daños supuestos de Sol que de desglosar los desperfectos de los colegios públicos madrileños", ha lamentado la portavoz de Más Madrid, quien ha ironizado con el "interés" por "los adoquines de Sol" y el "desinterés" por "los 294 colegios públicos de la ciudad de Madrid".

EL AYUNTAMIENTO CIFRA LOS DAÑOS EN UNOS 40.000 EUROS

La reacción de Maestre se produce después de que Sanz haya anunciado una primera estimación de alrededor de 40.000 euros por los daños y trabajos de limpieza derivados de la acampada de Sol, una cifra que el Ayuntamiento prevé incrementar.

Según ha detallado la vicealcaldesa, este cálculo incluye 8.500 euros por los toldos, 11.000 euros por la reposición de mobiliario urbano y unos 12.000 euros, por el momento, para la limpieza de monumentos, a lo que habrá que sumar nuevas actuaciones, entre ellas las necesarias en la estatua de Carlos III.

Sanz ha defendido que la denuncia está respaldada por los requerimientos municipales remitidos al entonces delegado del Gobierno y por informes de Policía Municipal y otros servicios sobre los problemas de seguridad, salubridad y orden público registrados durante la acampada.