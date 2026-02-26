Más Madrid tacha de "cerrojazo lamentable" el 'no' del PP y Vox a la comisión en Móstoles sobre el alcalde (PP)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante una protesta durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha tachado de "cerrojazo lamentable" el 'no' de PP, Vox y el concejal no adscrito --exedil de Vox-- en Móstoles a la petición del PSOE de una comisión para investigar la acusación de acoso laboral y sexual contra el alcalde, Manuel Bautista (PP).

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que de salir adelante la propuesta habría puesto "un mínimo de higiene institucional" en este Ayuntamiento.

"En materia de protección de las mujeres no se puede esperar absolutamente nada de la derecha, nada del PP que ha tapado este caso implicando a toda la plana mayor de Ayuso y absolutamente nada por parte de Vox, un partido que no puede arrastrarse más ante su hermano mayor, ha apostillado Bergerot, quien cree que este 'no' es un "mensaje terrible para todas las mujeres mostoleñas".

El diario 'El País' publicó a principios de mes una información sobre un presunto acoso cometido por el regidor, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

La petición de comisión del PSOE ha sido respaldada por el Grupo Mixto (Podemos) y Más Madrid. Desde Vox han defendido su negativa apelando a la separación de poderes. Consideran que el asunto debe dirimirse exclusivamente en los tribunales, sin "interferencias políticas".

Este debate llegaba la misma semana en la que Móstoles celebró un Pleno extraordinario sobre estas acusaciones en el que la oposición en bloque reclamó a Bautista su dimisión por crear una "crisis institucional", mientras que el regidor negó el acoso y pidió que se respetara su presunción de inocencia.

Tras publicarse la información en 'El País' a principio de mes, el PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.

La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no recibió a la exedil. Por contra, desde el Ejecutivo regional difundieron nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.

Fue la semana pasada cuando el abogado de la exedil formalizó ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el alcalde y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Denunció, además, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".