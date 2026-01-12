Más Madrid tacha de "robo legalizado" la transferencia de 61 millones de las residencias a la sanidad privada

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha tachado de "robo legalizado a plena luz del día" la transferencia de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para el Servicio Madrileño de Salud para hacer frente al gasto de la libre elección sanitaria en 2021 correspondiente a la Fundación Jiménez Díaz, operada por el Grupo Quirón.

"El dinero que debería ir a cuidar a nuestros abuelos está yendo una vez más al Grupo Quirón, a los socios de los Ayuso", ha lanzado la portavoz del partido en la Asambela, Manuela Bergerot, en relación a la información adelantada por 'Cadena Ser' y confirmada por Europa Press.

Este movimiento económico consta en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2024 de la Cámara de Cuentas en el que se señala a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 5 de junio de 2024 donde se aprobó esta transferencia.

Bergerot ha reprochado que haya "una empresa que tiene barra libre para gastar el dinero de todos los madrileños" mientras la gente ve "cómo sus centros de salud cada vez funcionan peor" y las listas de los hospitales públicos "crecen por mometnos".

"61 millones de euros del presupuesto de las residencias al Grupo Quirón. Claro que no es normal. Solo se explica por una presidenta que está de facto en nómina de la sanidad privada", ha rematado.