Más Madrid teme una subida de tarifas en el futuro Teleférico de Madrid y avisa de que el viaje será "visto y no visto"

Nueva cabina del futuro Teleférico de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha mostrado su preocupación por una posible subida de las tarifas del futuro Teleférico de Madrid y ha criticado el nuevo modelo planteado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que, a su juicio, elimina la experiencia de "disfrutar con el paisaje" desde la cabina para convertirla en un "visto y no visto a todo correr".

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, haya presentado en Ifema Madrid el modelo de las nuevas cabinas con capacidad para diez personas cada una de ellas, accesibles, plenamente panorámicas, acristaladas, incluso algunas con el suelo también acristalado.

Según avanzó el delegado, serán 47 cabinas, "prácticamente la mitad de las que había, pero se incrementará la velocidad", unido a que tendrán capacidad para diez personas frente a las entre cuatro y seis de las antiguas. Para Gómez, "esto cambia por completo la experiencia" y ve una oportunidad "perdida" para conservar "un elemento patrimonial a nivel mundial como era el antiguo teleférico".

Del mismo modo, sobre la afirmación de Carabante de que "por primera vez las cabinas del teleférico serán accesibles para todos, también para personas con movilidad reducida", la edil de Más Madrid cree que es "mentira".

"El delegado sabe perfectamente que cuando municipalizamos el servicio del teleférico durante nuestro gobierno, fuimos nosotras las que introdujimos góndolas accesibles. Así que le pedimos que deje de colgarse esta medalla", ha afirmado.

MÁS MADRID TEME SUBIDA DE TARIFAS

Sobre los precios, Esther Gómez ha recordado que durante el Gobierno de Manuela Carmena se redujeron las tarifas para facilitar el acceso al servicio y se llegó a plantear su integración en el abono transporte. En este sentido, Más Madrid teme ahora una subida en las tarifas del futuro teleférico.

Además, ha deslizado la posibilidad de una "externalización" de la explotación del teleférico. "Esa distinción que hace siempre el Gobierno municipal de este servicio, respecto a los demás de EMT, nos hace sospechar que acaben externalizando la explotación y que, encima, el beneficio se lo lleve alguna empresa amiga", ha concluido.