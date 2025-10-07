Más Madrid, "temeroso" por la inminente llegada a aguas de Gaza de la segunda flotilla en la que va su diputada

PARLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que en su formación están "nerviosos y un poco temerosos" por la inminente llegada a aguas cercanas a Gaza de la segunda flotilla humanitaria en la que está embarcada su diputada autonómica Jimena González.

En una visita a Parla, ha indicado que sus reservas se basan en "los testimonios de los tripulantes que han llegado en las últimas 48 horas en las que no cuentan nada que no sepamos de un gobierno genocida como el de Israel".

Así, ha subrayado el "maltrato, vejaciones y humillaciones" que han relatado los activistas de la primera flotilla que han llegado a España en dos grupos, el segundo este mismo lunes.

Bergerot les ha reivindicado por "dejar la comodidad de sus hogares" para "poner en el centro el bloqueo de la ayuda humanitaria".

"A la flotilla de la que forma parte Jimena González le deseamos todo el éxito porque ese éxito será precisamente abrir ese corredor humanitario que es el objetivo de estas flotillas, básicamente", ha rematado.