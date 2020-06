Más Madrid y Unidas Podemos acusan a la Comunidad de dar "bandazos" con la desescalada

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y Unidas Podemos han acusado este martes al Gobierno regional de "dar bandazos" con las fases de la desescalada y de actuar bajo la "improvisación e irresponsabilidad" frente a la prudencia.

La Comunidad de Madrid no solicitará el pase a la fase 3 de la desescalada al decaer las limitaciones con el estado de alarma, que acaba el 21 de junio, a pesar de que lo han valorado en los últimos días.

En declaraciones remitidas a los medios, a este respecto, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado que están asistiendo a "una serie de bandazos con el cambio a fase 3 que solo demuestran que este Gobierno actúa con más improvisación e irresponsabilidad que con prudencia".

"Si cambias de opinión 3 veces cada 5 días es evidente que no tienes un plan sólido de desescalada y con irresponsabilidad porque no es serio que hace 3 semanas la presidenta montara una pataleta para cambiar de fase y ahora que finaliza el estado de alarma ya no tiene tanta prisa", le ha echado en cara.

Por su parte, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, también ha reprochado al Ejecutivo autonómico que primero tuviera "muchas urgencias" por pasar de fase "incluso cuando no cumplía los requisitos" y hoy está planteando permanecer más allá de la finalización del estado de alarma. "No tiene claros los recursos que necesita y que va a aplicar", ha zanjado.