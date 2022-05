Más Madrid y Unidas Podemos se quedan solos en la Asamblea pidiendo la regulación del cannabis en adultos

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y Unidas Podemos se han quedado solos votando a favor de la regulación del cannabis en adultos en el Pleno de la Asamblea de Madrid ya que tanto PP, PSOE y Vox se han opuesto.

Lo han hecho en una Proposición No de Ley (PNL), propuesta por Más Madrid, en la que se pedía que el Gobierno de la Comunidad que exigiese al Gobierno central que llevase a cabo una regulación para combatir el mercado negro, proteger a los menores dificultando su acceso y derivar una parte de los ingresos recaudados a la prevención en el consumo.

También apostaban por regularlo para garantizar la salud pública ofreciendo un producto a los usuarios adultos que cuente con todos los estándares de calidad, garantizar las libertades de la ciudadanía adulta en el ejercicio de sus derechos como usuario así como crear una legislación específica para regular el cannabis en adultos.

Además, se instaba al Gobierno de la Comunidad a que realizase "un estudio del impacto económico, sociosanitario y criminológico que tendría la regulación del cannabis en la Comunidad de Madrid".

En el debate parlamentario, el diputado de Más Madrid Jorge Moruno ha defendido que quieren que se regule el cannabis en adultos "para proteger mejor a los menores, para garantizar la salud pública y las libertades de los adultos y para reducir el negocio del mercado negro". Ha admitido que resulta perjudicial para la salud, especialmente para los menores, pero ha recalcado que no es "más perjudicial que otras drogas legales como el alcohol".

"Ya hay a día de hoy una mayoría social de españoles que apoya la regulación integral del cannabis pero desgraciadamente algunos partidos no están a la altura de los españoles. La cuestión no es si el cannabis se consume o no se consume, la pregunta es quién lo regula: o lo hace el mercado negro como hasta ahora o lo hacen las instituciones", ha expuesto.

El parlamentario de Unidas Podemos Tito Morano ha apuntado a las millones de muertes que provocan el tabaco o el alcohol y ha sostenido que solo se trata de manera distinta al cannabis "por cuestiones históricas y culturales". A su juicio, no se trata de regular o no porque un mercado siempre está regulado sino de hacerlo "en beneficio del interés común" o que lo haga "el más fuerte de ese mercado en beneficio propio, que en este caso son las mafias".

VOX, PP Y PSOE, EN CONTRA

Por su parte, la diputada del PSOE Matilde Díaz ha puesto de manifiesto que su partido otorga "una gran importancia a la regulación cannabis" pero ha recalcado que consideran que la Asamblea no es el lugar del debate sino que lo es el Congreso de los Diputados. En todo caso, ha puesto el foco en que el debate parlamentario debe ser primero el enfocado al uso medicinal. "Primero los pacientes y vamos paso a paso", ha declarado.

La diputada de Vox Gádor Joya ha hecho hincapié en que el cannabis multiplica por cuatro los trastornos psicóticos y aumenta el riesgo de esquizofrenia y ha recordado que es una droga de inicio, tras la que los consumidores acaban avanzando a otras adicciones. "Lo que piden es que nos peguemos un tiro en el pie de la salud pública y de la salud mental", ha espetado.

El parlamentario del PP Eduardo Raboso ha sostenido que el cannabis es "un problema muy grave de salud pública, una droga altamente tóxica y adictiva, que produce graves secuelas en el sistema nervioso" y ha incidido en que "a mayor accesibilidad, mayor consumo". A su parecer, "si se quiere resolver un problema de drogadicción en la sociedad se resuelve con formación, información y con educación, sobre todo en los más jóvenes".