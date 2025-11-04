Más Madrid vaticina que Ayuso llegará a las elecciones "con su novio en la cárcel"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ofrece una rueda de prensa tras el pleno en la Asamblea de Madrid, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno debate sobre la situación de la Universidad Madrileña y del tran - Jesús Hellín - Europa Press

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha vaticinado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegará a las próximas elecciones autonómicas "con su novio en la cárcel", pronunciándose así tras las declaraciones de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"La factoría de bulos de la Puerta del Sol nos ha dejado hoy la única verdad que Alberto 'Quirón' ha dicho en año y medio, que es un delincuente confeso. Nada más de lo que han dicho hoy Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez importa", ha manifestado Bergerot, aludiendo también al jefe de gabinete de Ayuso.

La portavoz de Más Madrid ha denunciado que ambos "hacen perder el tiempo a todos levantado sospechas sobre el fiscal general", aprovechando así para "desviar la mirada del verdadero caso", que es que la presidenta de la Comunidad llegará a las próximas elecciones con su pareja "en la cárcel".

"Alberto González Amador no es una víctima, como ha dicho esta tarde, es un delincuente confeso más cerca de Soto del Real que del ático, que aún no sabemos quién paga, y a cambio de qué", ha remachado Bergerot.