Más Madrid ve la anulación de Ciudad del Atlético "un toque de atención judicial" al "descontrol urbanístico" de Almeida

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante el acto de la colocación de la primera piedra de la Ciudad del Deporte, en el Estadio Cívitas Metropolitano, a 2 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha señalado que la anulación del proyecto de la Ciudad del Deporte del Atlético es "un toque de atención judicial" al "descontrol urbanístico" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que sufre "un nuevo revés" judicial.

En declaraciones remitidas a los medios, Nieto considera que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) --que considera que su tramitación administrativa vulneró varios principios esenciales del procedimiento-- confirma que el proyecto es "un pelotazo urbanístico en toda regla", además de "un regalazo de Almeida envenenado" a un club de fútbol privado "a costa del patrimonio de toda la ciudadanía".

"El alcalde cedió suelo público para que el Atlético de Madrid montara sus negocios privados para explotar las parcelas con fines comerciales y lucrativos, no deportivos, como estaba estipulado. Y menos mal que la justicia le para los pies porque la chapuza del PP ha sido monumental", expone el edil.

En este sentido, ha lamentado que el urbanismo madrileño se convierta en "en un casino donde se juega con el patrimonio público" y ha criticado la aprobación del plan especial para la Ciudad del Atlético "sin justificación alguna, sin evaluación ambiental y sin demostrar el interés general que debe primar en una cesión de suelo público".

Por ello, ha exigido al primer edil "la suspensión inmediata" de todo el proyecto hasta que se revise completamente" y le ha instado a no recurrir la decisión del TSJM.

"No puede ser que cada vez que un gran club o un gran empresario necesite terrenos, el Ayuntamiento le ponga la alfombra roja sin más. Ya le ocurrió con los macroparkings del Bernabéu que la justicia ha tumbado y ahora con las parcelas de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Nuestra ciudad necesita infraestructuras deportivas públicas y accesibles, no macrocentros de ocio privados disfrazados de interés general", ha zanjado Nieto.