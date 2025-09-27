Más Madrid ve a Ayuso perdiendo las elecciones en 2027, con su novio en la cárcel y "aislada" dentro del PP

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una entrevista con Europa Press - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

Destaca que barones del PP ya hablan de "genocidio" en Gaza y que la dirección negó 'lawfare' en el caso de su pareja

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid augura unas elecciones de 2027 con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perdiendo, con su novio, Alberto González Amador, en la cárcel y la mandataria madrileña "aislada" dentro de su partido, el PP.

Así lo ha planteado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en una entrevista con Europa Press en el ecuador de la legislatura y con la mirada puesta en los casos judiciales que han marcado esta semana la actualidad madrileña.

"Se le va a hacer muy puesta arriba a la señora Ayuso lo que queda de legislatura", ha advertido Bergerot poniendo el acento en las causas contra su pareja. Esta semana se le abría juicio oral por presuntos delitos fiscales y de pertenencia a grupo criminal, mientras que queda pendiente la pieza separada por presunta corrupción en los negocios.

Ha cargado Bergerot contra una mandataria autonómica que "desde el primer minuto ha salido desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid a defender a su novio" cuando él había "reconocido que había cometido delitos fiscales", que había "robado a todos los españoles".

Así, ha señalado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de "hace año y medio" en Leganés donde afirmó que era Hacienda la que le debía dinero a su pareja. "Salió a defenderlo de unos delitos de los que ella misma se está demostrando que también se ha beneficiado", ha remarcado.

Bergerot ha reprochado Ayuso haya "atacado" tanto a la Agencia Tributaria que "ha destapado los delitos fiscales" de su novio como contra la jueza que le tiene "acorralado".

Pero no es solo la vertiente judicial de su pareja la que cree que va a hacer caer a la presidenta en 2027, sino que, ha afirmado, el PP la está "dejando sola".

Considera la portavoz de la formación regionalista que el PP la está "desacreditando" y ha puesto en el "genocidio en Gaza" con barones 'populares' como Alfonso Rueda (Galicia) y Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía) utilizando este término frente a una Ayuso reclamando la entrega de rehenes de Hamás para el fin del conflicto.

"No sólo está absolutamente desconectada del pueblo madrileño, que es un pueblo que sale a las calles a defender la libertad y la paz del pueblo palestino, sino que además está totalmente cada vez más aislada de su propio partido en temas de política internacional y que están reconociendo que Ayuso es un hito más en esa línea del tiempo de la corrupción tan característica del PP madrileño", ha sentenciado Bergerot.

Para ejemplificar el "aislamiento" en su partido también se ha referido a esta semana cuando se abrió juicio oral contra su pareja y ella respondía preguntando "qué venía a continuación en el entorno de Sánchez", calificaba de "jueza transitoria" a la que había ejecutado el procedimiento y afirmaba que el presidente del Gobierno decidía el "tamaño y la duración" de los "escándalos".

Tras ello el PP estatal salía "a desacreditarla y a desmentir que lo que está ocurriendo es 'lawfare' en el caso de Alberto González Amador".

"Ella misma es la que está convirtiendo la Puerta del Sol en una institución ligada a una organización criminal, en tanto que es ella la que se está beneficiando de esos delitos, con un novio que va a estar sentado en el banquillo no solo por delitos fiscales, también por pertenencia a una organización criminal y además por una pieza separada por haber sobornado a un directivo del grupo Quirón", ha espetado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.

Además, ha definido a la pareja como "una sociedad con ánimo de lucro" al estar "vendiendo la sanidad de todos los madrileños" a cambio de algo que "todavía no se sabe". "Además montó una empresa de alquiler de pisos turísticos, lo que explica de forma directa por qué Ayuso no hace absolutamente nada para que los madrileños podamos tener acceso a la vivienda", ha lanzado Bergerot, quien ha apelado a que alguien "ponga orden inmediatamente".