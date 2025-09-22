Más Madrid ve como "cortina de humo" la voluntad del PP de acoger los JJOO y prefiere "reforzar el deporte de base"

El portavoz del grupo Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, ha calificado este lunes la voluntad manifestada por diferentes dirigentes del PP madrileño de acoger los Juegos Olímpicos (JJOO) en la capital como una "cortina de humo" y cree que se debería "reforzar el deporte de base".

En declaraciones a los medios desde la presentación del Plan Industrial de Madrid para los años 2025-2027, Rubiño ha insistido en que "no puede ser" que en distritos como Usera u otros barrios de la ciudad no tengan "los equipamientos deportivos básicos".

Para el edil, cuando se habla de candidaturas del PP a los JJOO, "normalmente lo que ha conllevado es que se desatienda absolutamente el deporte de base" y que se mire por "equipamientos que después solo sirven para hacer ese escaparate de la ciudad" y no se "sienten" por los vecinos.

Por otro lado, Rubiño ha respondido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por decir que la protesta que provocó la cancelación de la última Etapa de la Vuelta a España generó un "perjuicio importante para Madrid desde el punto de vista reputacional para la atracción de grandes eventos".

El concejal ha insistido en la idea de "una cortina de humo" del PP para "desviar el foco" hablando de un "supuesto daño reputacional por las protestas de la Vuelta ciclista". Para la formación, la capital "dio un ejemplo al mundo" proyectando una imagen de la "ciudadanía madrileña" rompiendo "el silencio".

"Esa fue la imagen que dio la ciudad y yo estoy muy orgulloso del pueblo madrileño, del pueblo español, que en los momentos decisivos de la historia no se queda de brazos cruzados, sino que alza la voz. Gracias", ha concluido.