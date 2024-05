Más Madrid ve "desafortunado" que un diputado suyo simulase un disparo en el Pleno y PP le reprocha que no pida perdón

Vox insiste en que se le abra un proceso sancionador a Padilla y PSOE pide que se "tome nota" ante el "ejemplo lamentable" que se da



MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha remarcado este lunes que fue "desafortunado" el gesto del su diputado Pablo Padilla simulando disparar una arma de fuego mientras hablaba la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el último Pleno, mientras que PP ha reprochado que no haya pedido perdón.

Este cruce de declaraciones ha tenido lugar este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea. Este jueves por la tarde se compartía en redes sociales un vídeo en el que se veía a Padilla imitar un disparo y mostrar su rechazo a la intervención de la presidenta.

Posteriormente explicaba que emulaba a "francotiradores israelíes" en Gaza, mientras que Vox presentaba un escrito a la Mesa de la Asamblea para sancionarle un mes sin sueldo ni actividad y el PP pedía que entregase el acta de diputado.

Este lunes, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha insistido en poner el foco en la derecha reprochándoles que hagan "caso a un gesto" pero no hayan tenido "una palabra de condena sobre el genocidio".

"Lo que hay aquí es una derecha madrileña que representa a una derecha española que se pone una y otra vez del lado de los genocidas. Lo grave que ocurrió en esta asamblea en el pasado pleno es que la señora Ayuso justificó el asesinato de más de 35.000 personas por el gobierno genocida de Netanyahu", ha añadido.

Frente a ello, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que Más Madrid haya dejado pasar la "oportunidad" de "exigir públicamente la dimisión" de Padilla o "al menos de pedir disculpas por un gesto horroroso dentro de un parlamento".

Cree que, en cambio, ha optado por "intentar justificarse" ante una conducta de un diputado que "no sabe dónde está.". "Esta es una cámara de representación de todos los madrileños y esto no es ni una asamblea popular de Podemos, ni un aquelarre 'podemita'. Esto no es una asamblea de facultad, ni un Bar donde pueda hacer gestos de ese tipo, ha lanzado. Para Pache, Más Madrid lo que debería es "condenar la violencia política tanto implícita como explícita", aunque duda que el partido vaya a hacer esta reflexión.

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha vuelto a llamar "Hamás Madrid" a la formación de Bergerot y ha reclamado que se le abra un expediente. Ha afirmado que sería un "escándalo" que no pasara y ha deslizado que la Mesa fue "muy rápida" para abrirle a ella un proceso por votar doble.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, espera que se "tome nota" de esta situación y que no tengan lugar hechos como este porque se está dando un "ejemplo lamentable" tanto con los gestos como con las expresiones vertidas en el hemiciclo.