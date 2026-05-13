Más Madrid ve "una victoria de la oposición frente a la inacción municipal" la flexibilización del cierre de El Retiro

Archivo - Una persona leyendo en un parque, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento José Luis Nieto ha asegurado este miércoles que la flexibilización de los cierres de los parques ante inclemencias meteorológicas con dos nuevos protocolos, uno para el Juan Carlos I, el Juan Pablo II y el Parque Lineal del Manzanares, y otro para el resto de parques históricos, incluido El Retiro, suponen "una victoria de la oposición frente a la inacción municipal".

Así lo ha manifestado Nieto en declaraciones remitidas a la prensa tras la reunión de la Mesa del Árbol, que ha definido como "un mero trámite para cubrir el expediente", y donde ha atribuido estos cambios a la "presión constante" ejercida por su grupo municipal en materia de parques y arbolado.

La reunión ha abordado la propuesta de creación de dos protocolos, que previsiblemente quedará aprobada en junio. Juan Carlos I, Juan Pablo II y Parque Lineal del Manzanares contarán con un protocolo específico para ellos y no cerrarán sus puertas, incluso en situación de alerta roja. Para estos tres parques, el umbral para activar esa alerta se elevará hasta rachas iguales o superiores a los 75 kilómetros por hora.

Para el resto de parques históricos --El Capricho, Fuente del Berro, la Quinta de Torre Arias, la Quinta de los Molinos y la Rosaleda del Parque del Oeste-- se operará con los mismos umbrales del Retiro. En este caso, se elevará en cinco kilómetros por hora el umbral de viento para activar las alertas.

Nieto ha criticado la falta de información facilitada por Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, liderada por Borja Carabante, sobre las incidencias relacionadas con el arbolado del Retiro y ha criticado que el Plan Director de este parque continúa "sin actualizarse".

"El delegado sigue sin darnos los datos estadísticos sobre incidencias del arbolado del Retiro y el Plan Director continúa sin actualizarse, una falta de transparencia inaceptable que llevamos años reclamando", ha señalado.

En este sentido, el edil de Más Madrid ha mostrado su preocupación ante un Gobierno municipal que toma "decisiones a ciegas o, peor aún, ocultando información".

Asimismo, ha cuestionado los criterios empleados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para modificar el protocolo de cierre del parque mientras "se niegan a enseñar" los informes en los que se apoyan. "¿Tienen algo que esconder?", ha planteado.

Nieto también ha reprochado al PP que no haya previsto nuevas medidas para mejorar la comunicación con la ciudadanía cuando se produzcan cierres de parques por fenómenos meteorológicos. "Exigimos seriedad, planificación y transparencia, tanto hacia la oposición como hacia los madrileños y madrileñas, y menos improvisación", ha concluido.