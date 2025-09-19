Más de medio centenar de usuarios pasan por pionero centro municipal de atención a diagnosticados con Alzheimer precoz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hasta 56 usuarios han pasado en lo que va de 2025 por el pionero centro municipal de atención a personas diagnosticadas con Alzheimer a edad temprana, las instalaciones de la Atención Integral Neurocognitiva (CMAIN) Doctor Salgado Alba, en Carabanchel.

La edad media de los usuarios actuales es de 61 años, de los cuales un 55% son mujeres y un 45 hombres. La vicealcaldesa, Inma Sanz, lo ha visitado por el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemorará el domingo, acompañada por el delegado del área social, José Fernández, y el concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo. Se trata de un recurso municipal referente en toda España, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid en 2007 con la puesta en marcha de este servicio, que en 2025 ha ofrecido atención de tipo social, sanitaria, preventiva y rehabilitadora a 56 personas.

Sanz ha visitado la Unidad de Estancias Diurnas del centro en la que se lleva a cabo una intervención especializada dirigida a personas con Alzheimer u otras demencias de inicio precoz. Es un recurso con 45 plazas en régimen de centro de día, específico para personas de entre 30 y 65 años que presentan este diagnóstico.

En el CMAIN se les proporcionan terapias y apoyo para mantener sus capacidades funcionales y cognitivas el mayor tiempo posible con la intención de mejorar su calidad de vida y la de sus familiares y cuidadores.

Se desarrolla una intervención individualizada con cada usuario, siguiendo el modelo de Atención Centrada en la Persona, y se pone a su disposición servicio de logopedia, psicología, fisioterapia y enfermería. En el recurso trabajan terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales que guían este proceso. Es una atención multidisciplinar que es muy bien valorada por los usuarios, cuya satisfacción con el servicio alcanza una nota de 9,8 sobre 10.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Desde el centro se fomenta la participación activa de los usuarios en la vida de la ciudad y en los recursos comunitarios. Por ello el recurso tiene un convenio de colaboración con el Centro Deportivo Municipal Gallur para utilizar sus pistas de pádel cada semana y otro con el Banco de Alimentos para realizar actividades de voluntariado.

Los usuarios el CMAIN Salgado Alba también participan en el taller de lectura de la biblioteca municipal Ana María Matute y colaboran en la gestión de un huerto urbano con los alumnos del IES Emperatriz María de Austria. Fuera de las instalaciones del centro también se programan rutas o visitas a museos, todo ello con el objetivo de favorecer la autonomía de los usuarios.

Al Doctor Salgado Alba se unen otros recursos como el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo de Madrid Salud, que trabaja con un enfoque preventivo y de detección precoz. Además el Consistorio madrileño cuenta con 52 centros de día especializados en la atención de personas con deterioro cognitivo y con tres residencias municipales en las que también se da una respuesta a usuarios con este diagnóstico.