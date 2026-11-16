Más de la mitad de las víctimas de LGTBIfobia registradas en 2025 en la Comunidad optó por no denunciar, según Arcópoli

Archivo - Pintadas aparecidas en un instituto de Tres Cantos en junio de 2023 - ARCÓPOLI - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación sin ánimo de lucro didicada a la defensa de de los derechos, la igualdad y la inclusión de las personas LGTBI, Arcópoli, ha apuntado que en 2025, más de la mitad de las víctimas de LGTBIfobia registradas en la Comunidad optó por no denunciar, según han recogido en su Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia.

Arcópoli ha presentado en la Delegación del Gobierno el 'Informe de incidentes y delitos de odio motivados por LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid' correspondiente al año pasado. Los datos incluidos en este documento han revelado una preocupante consolidación de la infradenuncia, el aumento de las agresiones continuadas en entornos cotidianos y el impacto directo en la seguridad diaria de las personas LGTBI+, tal y como han señalado este lunes en un comunicado.

Durante el año 2025, el Observatorio registró un total de 191 incidentes. A pesar de los esfuerzos de acompañamiento, tan solo un 36% de los casos llegaron a ser denunciados ante las autoridades u organismos competentes, mientras que el 52,88% de las víctimas decidió no denunciar.

Entre los datos más alarmantes se ha destacado la prolongación del acoso. Un total de 82 incidentes, lo que supone el 42,93% del total, no correspondieron a ataques puntuales, sino a discriminaciones continuadas en el tiempo, desarrolladas habitualmente en entornos laborales, residenciales o educativos.

Además, la asociación con el colectivo llevó a que una parte significativa de la violencia recayera sobre personas fuera del mismo, ya que 32 de las 140 víctimas cuya orientación sexual pudo ser confirmada --un 22,86%-- eran heterosexuales.

EL DISCURSO POLÍTICO

Durante la presentación del informe, el coordinador general de Arcópoli, Luis Fernando Rosales, ha centrado su intervención en denunciar la responsabilidad directa de los discursos políticos reaccionarios en el aumento de la violencia en las calles.

"Cuando desde una tribuna pública se acusa a las personas LGTBI+ de pervertir a la infancia, de representar una amenaza sanitaria o de ser una aberración biológica, no se está ejerciendo la libertad de expresión; se está poniendo una alfombra roja para la impunidad", ha expresado.

Además, ha aseverado que "quien tiene prejuicios en la calle, quien siente odio en el Metro o a la salida de un espacio de ocio, no actúa en el vacío por inercia", sino que lo hace "sintiéndose amparado, legitimado y envalentonado por el discurso que se lanza desde las instituciones".

El representante de la entidad ha recordado que las leyes de protección actuales no son "privilegios", sino herramientas básicas de equidad conquistadas tras décadas de persecución y criminalización, donde las personas trans pagaron el precio más alto de la exclusión social.

En la presentación del informe también ha intervenido la Brigada Provincial de Información, el Equipo de Extremismo Violento y Odio de la Policía Nacional y la Comisaría de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, que trabajan en constante coordinación con el Observatorio.

El acto ha contado con la presencia e intervención de la Delegada del Gobierno, Pilar Trinidad Núñez, y con la representación de la Subdirección General de Integración Social de la Comunidad de Madrid, que subvenciona este proyecto a cargo del 0,7% IRPF.

DEMANDAS URGENTES A LAS INSTITUCIONES

Aprovechando la presencia de responsables políticos, Arcópoli ha exigido de manera formal cuatro medidas urgentes para revertir el actual estado de vulnerabilidad.

La primera de consiste en "la aplicación real, completa y dotada de recursos presupuestarios" de los marcos normativos de protección LGTBI+, de manera que se eviten retrocesos legislativos.

Asimismo, se ha solicitado "el fin del veto a las entidades LGTBI+ en los centros educativos" que, según han señalado, han sido expulsadas por la Comunidad de Madrid.

Tambuién se ha incidido en la importancia del "refuerzo de la formación obligatoria y continua de las fuerzas de seguridad, del personal sanitario, judicial y educativo" para que una víctima de LGTBIfobia lo sea en más de una ocasión y que, además, se mejore la detección precoz.

Por último, Arcópoli ha instado al "establecimiento de una barrera inquebrantable frente a los discursos de odio en las instituciones políticas".

RADIOGRAFÍA DE LA LGTBIFOBIA EN 2025

El informe técnico elaborado por el Observatorio ha arrojado también otras cifras clave sobre la realidad de la violencia en la región. En cuanto a la tipología del incidente, la agresión verbal sigue siendo la manifestación mayoritaria, con un 39,79% de los casos; seguida de los discursos de intolerancia y odio, con 13,08% del total registrado; y las agresiones físicas, con un 12,04%.

En lo referido al perfil del agresor, la gran mayoría, hasta un 72,13% de las personas agresoras identificadas, fueron hombres. Además, desde la asociación han considerado como "especialmente alarmante" que el 29,29% de los agresores cuya edad pudo estimarse eran menores de edad, lo que "evidencia la penetración del odio en etapas tempranas".

La ciudad de Madrid concentraó el 86,91% de los casos registrados en la región, con el distrito Centro manteniéndose como el área con mayor número de incidentes, con un 23,49%; seguido por Latina, con un 6,63%; y Carabanchel con un 5,42%.

El coordinador general ha cerrado el acto con un mensaje de resistencia dirigido a toda la sociedad madrileña, en el que ha aseverado que se pueden "modificar las leyes" que protegen al colectivo, o "incluso derogarlas", pero ha apuntado a "una lección" que deja la historia. "A las personas LGTBI+ no nos pueden borrar. Ni un paso atrás en nuestra dignidad, ni un paso atrás en nuestra visibilidad, ni un paso atrás en el derecho a vivir libres y sin miedo", ha expresado.