Más que parpusas y claveles: un paseo por los últimos 80 años de Madrid a golpe de la cartelería de San Isidro

Más que parpusas y claveles: un paseo por la historia de Madrid a golpe de la cartelería de San Isidro - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Hacer un recorrido por la biografía visual de Madrid es posible echando mano de su santo, el labrador San Isidro, o más bien, de la cartelería con la que el Ayuntamiento ha invitado desde décadas a chulapos, chulapas y visitantes a tomar las calles por el día grande de la capital.

El primer concurso para diseñar el cartel de las fiestas de San Isidro data de 1947. Casi 80 años después el Consistorio continúa con esta tradición. La cartelería de 2026 tiene firma de mujer, la de la madrileña Laura Floris, "una imagen que captura la esencia emocional de la celebración", explicaba el Consistorio, con una pareja de chulapo y chulapa bailando en la pradera y a sus espaldas los puestos con las tradicionales rosquillas, otro de entresijos y gallinejas y el gran escenario de los conciertos, todo entre barquilleros, churreros, claveles y parpusas.

Algunos de estos carteles decoran algunas de las paredes que dan acceso al Salón de Plenos del Palacio de Cibeles. Ahora, por San Isidro, se abren a la ciudadanía con una exposición temporal en el Museo de San Isidro.

La muestra recorre evolución estética e iconográfica de la cartelería de las fiestas de San Isidro, desde los inicios marcados por técnicas tradicionales y escenas populares hasta la incorporación de nuevos lenguajes visuales, la libertad creativa de la Movida madrileña y su actual integración en campañas contemporáneas. La exposición abrirá el 14 de mayo y estará disponible en el Museo de San Isidro hasta el 20 de septiembre.