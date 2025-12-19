Más puntos arcoíris y formación LGTBI, entre las políticas de diversidad del Ayuntamiento de Madrid para 2026

Ampliación de los puntos arcoíris y formación LGTBI, entre las políticas de diversidad del Ayuntamiento para 2026 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha avanzado la hoja de ruta del Ayuntamiento de Madrid en materia de diversidad para 2026, que contempla la ampliación de los puntos arcoíris en fiestas y eventos municipales y el refuerzo de la formación en materia LGTBI dirigida a profesionales.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado tras la celebración del Pleno del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, en el que están representados el Gobierno municipal, los grupos políticos, entidades sociales y servicios de emergencias del Ayuntamiento, y en el que se analizan las distintas manifestaciones de discriminación y violencia que sufren las personas LGTBI en la ciudad.

Entre las principales medidas previstas para el próximo año, el delegado ha destacado la licitación de un nuevo contrato del servicio municipal de atención a víctimas de lgtbifobia, que ofrece asistencia psicológica y orientación jurídica gratuita.

En el marco de este servicio se encuentran los puntos arcoíris para sensibilizar contra la lgtbifobia y atender a posibles víctimas, que con el nuevo pliego incrementarán su número anual, garantizando una mayor presencia de este recurso con una función preventiva, disuasoria y de creación de espacios seguros e inclusivos.

Asimismo, el Ayuntamiento impulsará en 2026 acciones formativas dirigidas a profesionales que trabajan con personas mayores para asegurar una atención inclusiva a mayores LGTBI. A ello se sumará el desarrollo de campañas de sensibilización y formación específica en el ámbito del deporte base, con el objetivo "de prevenir actitudes discriminatorias, reducir prejuicios y asegurar que los espacios deportivos sean respetuosos con la diversidad".

UN TOTAL DE 58 INCIDENTES HASTA NOVIEMBRE

Durante la reunión del Observatorio también se han dado a conocer los datos de delitos de odio relacionados con la orientación sexual o la identidad de género denunciados ante la Unidad de Gestión de la Diversidad y Delitos de Odio de la Policía Municipal. Hasta noviembre de 2025 se han registrado 58 incidentes, frente a los 99 contabilizados en 2024 y los 121 de 2023.

No obstante, Fernández ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de "examinar este descenso y sus causas", al ser conscientes de la posible existencia de infradenuncia en este ámbito. En la misma línea, ha reiterado el compromiso del Consistorio de "seguir trabajando para erradicar por completo cualquier forma de discriminación o violencia hacia las personas LGTBI".

En cuanto al servicio municipal de atención psicológica y jurídica a víctimas de LGTBIfobia, también se ha registrado una disminución de intervenciones, con 36 casos atendidos hasta noviembre frente a los 44 del año anterior, pese a que no es necesario interponer denuncia para acceder a este recurso.

A lo largo de 2025, el Ayuntamiento ha formado a más de 460 profesionales municipales en materia de diversidad a través de la Escuela de Formación y del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE). Además, en el marco del proyecto 'Madrid corresponsables' se ha ofrecido asesoramiento a empresas para la elaboración de planes de diversidad y, con motivo del Orgullo, se puso en marcha la campaña de sensibilización 'Libertad y diversidad'.

Entre otras actuaciones, el Consistorio ha publicado este año la primera guía de recursos dirigidos a personas LGTBI en la ciudad, con información sobre servicios de administraciones públicas y entidades sociales. También se han destinado 665.000 euros a subvenciones para apoyar a entidades LGTBI, un 35% más que en 2019, una línea de ayudas que se mantendrá en 2026.

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha destacado que ha sido un año más el principal patrocinador institucional del MADO Madrid Orgullo, con una aportación de 500.000 euros, y ha patrocinado uno de los Premios Diversa concedidos por la asociación Diversa Global.