Mataelpino ofrece consejos para correr este fin de semana los 'boloencierros' tras el herido grave del año pasado

Publicado 23/08/2018 14:10:23 CET

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino ha ofrecido este año una serie de consejos para los corredores de los famosos 'boloencierros' tras los dos heridos registrados el año pasado en la carrera, uno de ellos muy grave.

Los 'boloencierros' de adultos (para mayores de 16 años) tendrán lugar a las 11.30 horas este sábado y domingo, mientras que los infantiles serán mismos días media hora antes por las calles de Mataelpino, según el programa de fiestas de la localidad.

El Consistorio ha lanzado una seria de recomendaciones para evitar accidentes. Así, piden a los participantes que corran con calzado deportivo, no intenten para la bola, no corran con el móvil ni intentando hacer fotos o vídeos. Hay que intentar quitarse a tiempo del impacto de la bola y, si no se puede, hay que echarse al suelo.

Las personas que vean los 'boloencierros' desde la talanquera no deben sacar sus brazos y/o piernas. Toda persona que esté dentro del recorrido del 'boloencierros' será bajo su responsabilidad, añaden.

Además de este espectáculo, las fiestas de Matalpino contarán con en sábado con fiesta de la espuma, macarronada infantil y un festival taurino sin pacadores para cuatro novillos a las 19 horas. A las 22.30 horas la orquesta La Fraguel Rock Band amenizarán la velada, a la que seguirá un pinchadiscos.

El domingo habrá castillos hinchables acuáticos infantiles, fiesta de la espuma, torneo de futbolín en la plaza, espectáculo de circo-teatro musical, en clave de humor para todos los públicos y a las 19 horas 'Humor amarillo' en la plaza de toros. Cerrarán la fiesta la actuación de Los Mojinos Escozíos a las 23 horas.