Mato dice que el Gobierno de Carmena no fue suficiente: "Madrid merece que no nos arrodillemos ante poderes financieros"

El edil de Ahora Madrid y exdelegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado esta tarde, después de ser aprobado por la Asamblea de IU Madrid Ciudad como nuevo candidato a la Alcaldía, que el Gobierno local en el que han participado estos cuatro años dentro de Ahora Madrid "ha sido positivo para la ciudad, pero ni mucho menos suficiente.

"Madrid merece mucho más. Madrid merece que no nos arrodillemos ante los poderes económicos y financieros, ante los poderes políticos que han intentado coartar y sabotear las políticas públicas que hemos defendido desde la ciudad y desde todo el Estado. Por eso nos comprometemos en este momento a coger el testigo de mi extraordinario compañero Mauricio Valiente me ha entregado, sino también a defender esos intereses de la gente de Madrid, de esa gente que no responde a la sobería que más tienen, sino a la que más lo necesitan que actuemos", ha dicho a los medios.

El también concejal presidente de los distritos de Vicálvaro y Latina ha afirmado llevará "con todo el gusto" ser el nuevo candidato de IU al Ayuntamiento, cuya lista ahora tendrá que competir con Anticapitalistas y Bancada Municipalista en las primarias de abrir para elegir la lista definitiva a las elecciones madrileñas de la plataforma de confluencia 'Madrid en Pie'.

"Ha sido una asamblea en la que básicamente hemos intentado hablar de política, de las muchas necesidades que tiene la ciudad de Madrid. Esperamos que nuestra candidatura tenga una buena acogida en las primarias por nuestros compañeros de Madrid en Pie, del resto de compañeros municipalistas, que van a conformar una candidatura plural que refleja la heterogeneidad del espacio político a la izquiierda del PSOE y Más Madrid y conforme una candidatura muy potente para de verdad reflejar que hay otra alternativa de políticas económicas y sociales para los barrios que entienden que han sido más olvidados en las últimas décadas", ha manifestado.

CARTA A LA MILITANCIA

Tras la renuncia este misma semana de Valiente a la candidatura, Sánchez Mato se postuló a sustituirle en una carta a los militantes, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que señala que le animaron a presentarse en la asamblea de hoy bajo unas "mínimas condiciones".

Así, tras señalar qque ha trabajado con "coherencia" y "sin apego al sillón", matizó que "no fue fácil defender el programa y la unidad popular que nos llevó al gobierno de la ciudad de Madrid en 2015 y la lucha contra la corrupción". "No sale gratis pelear a favor de la mayoría social. Pero merece la pena", indicó el edil, que fue sustituido a finales de 2017 porque la alcaldesa, Manuela Carmena, perdió su confianza en la negociación con Hacienda sobre el plan de ajuste.

En otro orden de cosas, Sánchez Mato asegura en la misiva que cree en la unidad popular y reconoce que lo votado por las bases de IU de la región, que rechazaron el acuerdo con Podemos para las elecciones autonómicas, no fue lo que el defendió. Sin embargo, lo acepta pero quiere "seguir trabajando para que haya una confluencia lo más amplia posible en el breve plazo que resta para evitar que nuestra base social se encuentre el día 26 de mayo con tres opciones a elegir a la izquierda del PSOE".

Por ello, apuesta por "agotar las vías" de entendimiento con Podemos Comunidad de Madrid. "En caso de que no pudiera alcanzarse el acuerdo con Podemos, estaríamos ante un escenario no deseado que obligaría a actuaciones muy concretas en el ámbito de las campañas electorales que no supongan un obstáculo para alcanzar el objetivo de tener representación en el Ayuntamiento de Madrid", reconoce.

En este tesitura, quiere una campaña con un mensaje diferenciado "muy claro" del de Más Madrid y Carmena y que atraiga el voto de Podemos en la ciudad, ya que su líder decidió no presentarse con marca propia a las elecciones municipales.

Por último, el edil ha pedido respeto a las primarias realizadas para el resto de la candidatura que fue elegida por nuestra militancia, por lo que la también concejala Yolanda Rodríguez iría como su número dos en su candidatura para las primarias de 'Madrid en Pie'. "Muchas personas que llevan trabajando meses para poner en marcha un proyecto con el que me siento plenamente identificado", concluye en la carta.