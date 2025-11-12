Matute aplaude el consenso para fijar indicadores básicos en los cribados y el compromiso de "no hacer un uso político"

La consejera de Salud de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofrece declaraciones a la prensa antes del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha aplaudido el consenso alcanzado para fijar indicadores básicos en los cribados y el compromiso por parte del Ministerio, con Mónica García a la cabeza, de "no hacer un uso político" de este asunto.

Matute ha participado en un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde se ha llegado a un acuerdo para que mañana jueves tenga lugar una reunión de la Comisión de Salud Pública en la que "consensuar tres indicadores básicos, van a definir el numerador y el denominador" en torno a los cribados y a partir de ahí se va a "seguir trabajando para compartir datos sólidos, consensuados por todos los directores de Salud Pública para que todos midamos lo mismo".

"Y, desde luego, con el compromiso firme por parte del Ministerio de no hacer uso político de esta crisis que han creado los cribados, que es bastante lamentable, sobre todo para la población", ha trasladado la consejera madrileña a los periodistas.

Lo que se ha conseguido es lo que pedían "desde el minuto uno, que se mida igual por todos, ponerse de acuerdo en los indicadores que hay que medir y se empezará por los tres básicos y a partir de ahí, con metodología y definiendo muy bien el numerador, el denominador y en cómo se mide, que se pueda hacer una comparación con otras comunidades autónomas", ha explicado.

Matute tiene claro que "no se puede agitar a la población y crear desconfianza y miedo y en eso la ministra se ha comprometido en no participar en este circo mediático que ha ocurrido y que no beneficia a nadie". "Queremos asegurar a la población que los cribados son una herramienta sólida que está instaurada en España desde hace mucho tiempo. El de mama, por ejemplo, lleva un cuarto de siglo en la Comunidad de Madrid", ha remarcado.

"Y también, en plan positivo, la ministra ha dicho que estaría encantada de participar en todos los cribados que pudieran beneficiar a la población", ha trasladado la consejera, que ha trasladado en la reunión que "hay hablar más de salud que de enfermedad", con el foco puesto en el cribado del cáncer de pulmón, hay un documento colgado en el ministerio sobre la evaluación del cribado del cáncer de pulmón.

"Me parece interesante hablar más de salud que de enfermedad, ponernos de acuerdo y beneficiar a nuestro mayor tesoro, que es la sanidad, que goce de buena salud y para eso hay que buscar el consenso, la metodología para poder, con datos reales, analizar y mejorar la sanidad", ha resumido.