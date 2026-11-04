Matute carga contra un decreto "a medio hacer" para MIR por "prisas" ante 29N y sin consenso: "No tiene ningún sentido"

Archivo - La consejera de Salud de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado este miércoles contra el recién aprobado Real Decreto (RD) del Ministerio de Sanidad que reforma el régimen de los médicos residentes, los MIR, y ha subrayado que está "a medio hacer" y no cuenta con el consenso de los profesionales ni de los sindicatos.

"Nuevamente, con prisas, porque llegan las elecciones, vuelven a sacar una norma a medio hacer sin el consenso y sin haber trabajado ni con las Comunidades Autónomas, ni desde luego con el acuerdo de los sindicatos, ni con el acuerdo de los profesionales", ha censurado la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera ha remarcado que este real decreto "lo que haces es imponer normas". Además, considera que "no tiene ningún sentido" modificar las condiciones laborales del personal en formación cuando todavía no está cerrado el "conflicto del Estatuto Marco", que engloba a todos los trabajadores.

En esta línea, Matute también ha recordado que la propia Asociación MIR España (AME) ha adelantado que solicitará "próximamente a los partidos políticos la derogación" del mismo.