Matute censura la "parasitación" de Mónica García al buscar garantizarse un "sueldo público" en la Asamblea

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha censurado este lunes la "parasitación de lo público" que en su opinión busca la ministra del ramo y líder de Más Madrid, Mónica García, al postularse como candidata de este partido para las elecciones autonómicas previstas para 2027.

"Lo que veo en esta jugada es claramente una parasitación de lo público. Ella se ha dado cuenta en su bagaje que tiene poco que hacer el Ministerio de Sanidad y está buscando una salida para seguir teniendo un sueldo a costa de nosotros", ha ironizado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en un desayuno informativo celebrado en la capital.

En este sentido, la consejera madrileña ha recalcado que, pese a augurar un "mal resultado" para Más Madrid en las elecciones autonómicas y la bajada de escaños, al asegurarse el 'número uno' de la lista, García podrá tener garantizado "un puesto fijo en la Asamblea". "Yo me alegro porque va a repetir la hazaña y va a mejorar lo que hizo Pablo Iglesias cuando vino a la Comunidad", ha ironizado al respecto.

Todo ello después de una gestión al frente del Ministerio que da "vergüenza ajena", ha sido "un fracaso" y que se ha centrado en "traicionar", tanto a la Comunidad de Madrid, a través de su sistema sanitario, como a sus propios compañeros de profesión, con una huelga médica indefinida por el Estatuto Marco propio.

Entre otros ejemplos de esa traición a la sanidad madrileña, ha recordado la negativa a acreditar los hospitales para el tratamiento integral del cáncer. "¿Con qué cara va a venir a Madrid cuando ha gestionado en el Ministerio en contra de Madrid?", se ha preguntado Matute, que ha vuelto a censurar la "obsesión" de la ministra por la Comunidad de Madrid y su presidente, Isabel Díaz Ayuso, desde el Ministerio.

En cuanto a la traición a sus compañeros, con un Estatuto Marco "lesivo y regresivo" y planteando "un escenario guerracivilista de confrontación con falsas expectativas y que no va a mejorar nada". Así, ha insistido en que está "enfrentando" a categorías profesionales en una problemática que, además, está causando un impacto en la asistencia.

En concreto, en la Comunidad de Madrid, ha detallado, la huelga ha supuesto un impacto económico de más de 11 millones de euros. En todos los días que llevamos de huelga se han suspendido 150.000 consultas externas, 15.000 pruebas diagnósticas y unas 7.000 cirugías, ha indicado.

La consejera madrileña ha comparado el intento de Mónica García de reformar el Estatuto Marco, cuya modificación ha admitido que era necesaria, con la labor que hizo Cecilia Giménez en 2021 con la restauración del Ecce Homo de Borja y que se convirtió en un fenómeno viral mundial.

"Sí, había que reformarlo, yo estoy de acuerdo, pero cuando reformas algo, hazlo bien. La señora --Cecilia--, con toda su buena voluntad, intentó arreglar la pintura pero lo dejó hecho un cuadro. Pues esta mujer --Mónica García--, no saques del cajón algo para dejarlo peor de lo que está", ha dicho.

Una gestión al frente del Ministerio en la que Mónica García "fracasa" y ha convertido en "problema todo lo que ha tocado". "Donde no existía, ha existido un problema", ha resumido la consejera madrileña, que ha reiterado que la ministra es "un caballo de Troya" que "está dinamitando desde dentro" el Sistema Nacional de Salud.

Así, ha subrayado que hacer oposición, situándose "detrás de una pancarta con unos ideales que son muy bonitos cuando haces un discurso de Miss Universo, de que quiero que se acabe el hambre en el mundo", es fácil pero lo difícil es cuando tienes que gestionar.

"El político se ha comido al médico y a mí me entristece porque realmente me da pena" que el Gobierno de Pedro Sánchez haya dejado en manos de un socio minoritario como Madrid "lo que mejor que tenemos", la sanidad del Sistema Nacional de Español.