Matute defiende la gestión de Madrid en las residencias en pandemia y carga contra una ministra "pistolera de Vallecas"

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este martes la gestión del Gobierno regional en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 y ha cargado contra la "pistolera de Vallecas", en relación a la ministra de Sanidad, Mónica García, por sus críticas con el tema de los protocolos.

Así lo ha indicado la máxima responsable de la Sanidad madrileña el día en el que tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso declararán en distintos juzgados de Madrid por la muerte de ancianos en una residencias de Valdebernardo y en el municipio de Torrelodones.

Se trata de Carlos Mur, exdirector sociosanitario de la Comunidad de Madrid, su sucesor Francisco Javier Martínez Peromingo, y el entonces responsable del Summa 112 en la región, Pablo Busca Ostalaza.

"Esta pistolera de Vallecas, que no nos olvidemos de cómo hacía estas cosas --en relación al gesto que Mónica García hizo en la Asamblea de Madrid durante un Pleno--, no estuvo con nosotros en la pandemia y no está con nosotros hoy, en una huelga con el Estatuto Marco, y lo único que hace es traicionar a sus compañeros para sacar rédito político", ha subrayado la consejera madrileña.

Durante su intervención, Matute ha recalcado que la cifra de 7.291 muertos en residencias de la Comunidad "es falso" y ha censurado que se utilicen "de forma miserable para atacar" cuando, precisamente, ha dicho, las comunidades socialistas son las que tuvieron "peores cifras" de fallecidos.

Al hilo, ha subrayado que ella estuvo trabajando para salvar vidas durante la primera ola de la pandemia, mientras que Mónica García "estuvo en su casa y estuvo cobrando de la Asamblea encima". "Tuvo que devolver 13.000 euros y critica las muertes en la residencia. Es anestesista. ¿A cuántos pacientes podía haber intubado?", ha apuntado.