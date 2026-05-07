Matute dice que Madrid "está preparada" para atender a pasajeros del crucero con hantavirus y reclama "información"

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, ha insistido este jueves en la falta de información por parte del Ministerio de Sanidad sobre la llegada de los ciudadanos españoles que viajaban en el crucero de lujo 'MV Hondius' y que serán llevados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para guardar cuarentena y ha remarcado que Madrid "está preparada" para prestar esa atención pero falta "coordinación".

"Obviamente no tenemos ninguna notificación", ha lamentado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones remitadas a los medios en las que ha remarcado que, en cualquier caso, la Comunidad "está en condiciones" de atender a estos pasajeros al ser "la única región de España que tiene un plan de respuestas para emergencias sanitarias alineado con la directiva europea", cosa que, ha remarcado, el Ministerio de Defensa, del que depende este centro hospitalario, "no tiene".

La consejera madrileña ha explicado que esta misma mañana ha escrito a la ministra del ramo, Mónica García, para pedirle información sobre la llegada y atención a los pasajeros españoles en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras la "controversia" sobre la obligatoriedad de la cuarentena.

Matute se ha referido así a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que apuntaba al carácter voluntario de la cuarentena, mientras que la responsable de Sanidad ha recordado que ha insistido este jueves en que el Gobierno cuenta con los "instrumentos legales suficientes" para adoptar las "medidas necesarias" que permitan "proteger la salud pública", aunque ha apelado a la responsabilidad individual.

En este marco, ha recalcado que para poder hacerlo hace falta que "haya coordinación en todos los niveles administrativos", algo que no está ocurriendo y que se suma a la falta de información. "El único problema que tiene España es el Ministerio, pero los madrileños pueden estar tranquilos porque nosotros estamos coordinados y preparados para lo que venga", ha remarcado.

Al hilo, ha insistido en que "lo triste" cuando se busca "la excelencia en la atención" es que quien debería preocuparse en ello, la ministra Mónica García, "lo único que está haciendo es preocuparse de buscarse un puesto", en lugar de estar en "contacto continuo" con los consejeros de las distintas Comunidades Autónomas y los equipos técnicos.

Frente a unas reuniones con los directores de Salud Pública que ha tildado de "parches", Matute ha exigido una comunicado "fluida y constante" con las Comunidades Autónomas y facilitar "información puntual". En lugar de ello, ha lamentado, "vivimos en un mar de dudas" y con un Ministerio al frente que "no está haciendo sus funciones".