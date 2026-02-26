Matute llama a la tranquilidad ante el aumento del sarampión en Madrid y censura la "política estatal" de Salud Pública

Archivo - Sarampión. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha lanzado este jueves un mensaje de tranquilidad ante el aumento de casos de sarampión en la región y ha censurado la "política estatal" en materia de Salud Pública, con la pérdida de estatus de España como nación libre de la enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Comunidad de Madrid ha registrado en las siete primeras semanas de 2026 un total de 24 casos de sarampión, una cifra que supera con creces el número de casos notificados en todo el 2025, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad.

Esta situación indica que hay "cierta circulación comunitaria" del virus en la población ya que en la mayoría de casos no hay antecedente de viaje previo fuera de la Comunidad de Madrid, se apunta en el último Informe Epidemiológico semanal de la Dirección de Salud Pública, consultado por Europa Press.

En declaraciones a los medios en el Hospital Virgen de La Poveda, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recordado que España tiene el "deshonroso honor" de que la OMS nos haya declarado como país no libre de sarampión debido, según ha dicho, a una "política de Salud Pública estatal que deja un poco que desear".

A ello se une el factor de la globalización, ha añadido, que hace que lleguen a España personas "que no tienen un calendario de vacunación tan bueno" como el nacional y que, al llegar con la enfermedad, lo introducen en la región.

En concreto, hasta la semana siete de este año, se han notificado en España un total de 118 sospechas de sarampión, de las cuales se han confirmado 61 casos (tres importados, cuatro relacionados con la importación y 54 de origen desconocido) y se han descartado 39 casos. En el caso de la Comunidad, de los 24 casos detectados, el 45,8% eran personas originarias de otros países, la mayoría con residencia en la región desde hace años: cuatro de Venezuela, tres de Perú, dos de Ecuador, uno de Honduras y otro de Bangladesh.

Se trata de 13 mujeres y once varones, y seis de ellos han precisado ingreso hospitalario, cuatro de ellos por su afectación respiratoria. Del total, dos tercios de los casos tienen entre 25 y 55 años (4 de ellos mayores de 49 años), mientras que hay también tres casos pediátricos, una niña de 10 meses y otra de 12 años, y un niño de 9 años.

"Desde el año 2024 empezamos a ver que había casos de sarampión a lo que no estábamos acostumbrados", ha explicado la consejera, que ha hecho un llamamiento a la vacunación, especialmente de niños, y ha subrayado que, además de monitorización constante, la Comunidad hace un "control activo" en aquellos centros "donde puede haber personas que vienen de otros países para vacunarles y controlar que no haya ningún tipo de brote de ninguna enfermedad" e "información activa y formación" de los profesionales de Urgencias.

"Con eso hemos conseguido que la incidencia de sarampión en la Comunidad de Madrid sea de las más bajas de las comunidades autónomas de España y desde luego de Europa", ha resaltado la consejera.

Del total de casos en la región en las siete primeras semanas del año, once tenían algún vínculo epidemiológico entre sí. Así, siete de ellos se agrupan en tres brotes familiares diferentes: uno con tres casos (padre, madre e hijo) y otros dos brotes con dos casos cada uno (hermanos adultos convivientes). Otros dos casos más están relacionados por vecindad (relación de amistad entre familias) y otros dos casos están relacionados con un brote que se está desarrollando en la Comunidad Valenciana.

TRANQUILIDAD Y VACUNACIÓN

"En eso seguimos trabajando", ha recalcado Matute, que ha insistido en "tranquilizar" a la población y recalcar que "la vacunación es una herramienta fantástica y la mejor de todas para luchar contra la enfermedad".

Respecto a su estado vacunal, 16 de los 24 casos detectados en lo que va de año en la región no estaban vacunados (66,6%), uno tenía administrada una única dosis de triple vírica (hace 11 años) y 4 casos tenían dos dosis (3 de ellos entre 19 y 25 años antes). En los tres restantes, todos adultos, aunque se desconoce el estado de vacunación, se asume que lo estaban por el perfil serológico/clínico de los casos.

Desde la Dirección General de Salud Pública se ha apuntado que, en la situación epidemiológica actual, es importante mantener una alta sospecha de esta enfermedad ante un cuadro exantemático febril acompañado de síntomas respiratorios.

Según el Protocolo del Plan de Eliminación del Sarampión, todos los casos sospechosos deben ser notificados de manera urgente a la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad. En ese momento se deben recoger las tres muestras necesarias: una muestra de sangre para serología, exudado faríngeo y orina para detección viral mediante RT-PCR ya que el diagnóstico no puede hacerse solo por serología.

Dado que el sarampión es altamente infeccioso y se propaga fácilmente por el aire, se hace hincapié en la importancia de garantizar una inmunidad suficiente a través de la vacunación en amplios sectores de la población para prevenir la transmisión entre personas.

La recomendación es que al menos el 95% de la población diana esté vacunada con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, a fin de prevenir brotes de la enfermedad y proteger a las personas particularmente vulnerables, como los niños demasiado pequeños para ser vacunados y aquellos que no pueden vacunarse por razones médicas.