Matute pide acabar con insinuaciones sobre Hospital de Torrejón en base a "pantallazos" y reta a trasladar "pruebas"

Archivo.- Fachada del Hospital Universitario de Torrejón - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha desdeñado este lunes las denuncias de trabajadores del Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público gestionado por el grupo privado Ribera Salud, sobre órdenes para priorizar las operaciones de los pacientes más rentables y ha reclamado "pruebas reales".

En declaraciones a los medios en una farmacia de Madrid para presentar el reparto de kits de toma de muestras del Programa de cribado de prevención del Cáncer de Colon y Recto (PREVECOLON), la consejera ha puesto en cuestión las informaciones en base a "pantallazos" de trabajadores que aseguran haber recibido órdenes en este sentido.

"Me gustaría que esos pantallazos que ponen en los medios nos los mandaran como pruebas reales y tozudas porque yo lo que tengo es la carta de los jefes de servicio y supervisores que nos han dicho que esas órdenes no les llegaron", ha recalcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

En esta línea, Matute ha insistido en la única validez "de lo que está por escrito" y lo que apuntan las auditorías llevadas a cabo en el centro torrejonero --más de 40 este año--, que apuntan a una lista de espera por debajo de la media de centros de tamaño similar, mayor actividad --700 operaciones, casi 100.000 consultas-- y un incremento de plantilla --de 1.168 a 1.201 profesionales--.

"Hay que respetar absolutamente la libertad de expresión, pero hay que ser, desde luego, muy rigurosos en los datos o la información que hay. Y cuando se hace una denuncia, la denuncia no puede ser en una pantalla de no sé quién es y quién lo ha dicho, sino con documentos reales", ha apuntado.

Así, la consejera madrileña ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los pacientes y usuarios de este centro hospitalario y ha insistido en la necesidad de información válida en estas acusaciones. "Que me lo demuestren", ha dicho Matute, que ha subrayado que de momento no tiene "ningún documento" a su disposición que demuestre estas informaciones.

La consejera madrileña ha insistido en censurar las "lamentables" declaraciones del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en las que apuntaba a rentabilizar los pacientes y ha cargado especialmente contra las insinuaciones de reutilización de material quirúrgico de un solo uso.

"La portavoz del PSOE --Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea-- llegó a decir que en un momento de agitación sectaria que se lo llevaban a casa para lavar. Es una barbaridad", ha remarcado Matute, que ha negado cualquier extremo en este sentido.

Al hilo, ha censurado que se ponga en duda la profesionalidad del personal del centro hospitalario. "Esa orden no llegó a los profesionales y los profesionales, además, están súper enfadados porque se pone en duda también su ética y su deontología. Porque primero afirman que no les llegó y lo segundo, aunque les hubiera llegado, ellos por su código deontológico no hubieran hecho nada de lo que se proponía", ha zanjado.