Matute recalca que el "90%" de las reivindicaciones médicas en la huelga autonómica "está concedido"

Archivo - Archivo.- La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La Consejería cifra en un 3,5% el seguimiento de la huelga en Atención Hospitalaria y en un 0,5% en Atención Primaria MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha recalcado este miércoles que el "90%" de las reivindicaciones de los médicos y facultativos para la huelga autonómica "está concedido".

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional-- ha retomado este miércoles el segundo bloque de paros de 72 horas convocados en la región hasta el mes de diciembre.

Lo ha hecho con una manifestación frente a la Consejería de Sanidad, en la calle Aduana, y que ha finalizado frente al Congreso de los Diputados. "Diez manifestantes y 20 periodistas", ha ironizado la máxima responsable de la Sanidad madrileña sobre la misma.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera ha remarcado que el 90% de las reclamaciones "está concedido" y muchas de ellas, además, firmadas en Mesa Sectorial "por ese sindicato que convoca la huelga", ha dicho en referencia a Amyts.

Según ha remarcado, la mayoría aluden a competencias del Estado, citando expresamente la petición de aumento de sueldo para el personal del Hospital Gómez Ulla, que depende del Ministerio de Defensa, y ha remarcado que el Ministerio de Sanidad "fue el causante del origen de todos los conflictos".

El Comité de Huelga suspendió la convocatoria a nivel estatal tras el verano ante un anuncio de elecciones generales para el 29 de noviembre que les dejaba sin interlocutor. Así, convocaron cuatro bloques de paros de 72 horas en la región de octubre a diciembre para reclamar a la Consejería mejoras laborales.

La consejera de Sanidad ha acusado a los convocantes de mentir cuando dicen que no se ha atendido sus reivindicaciones. "Mienten cuando dicen que no escuchamos, que no nos reunimos", ha subrayado Matute, que ha explicado que este mismo martes hubo una reunión.

En este sentido, ha recordado que desde el pasado mes de febrero se trabaja para eliminar la obligatoriedad de las guardias de 24 horas, con un proyecto piloto que se pondrá en marcha en La Paz y el Hospital del Sureste antes de que finalice el año.

Asimismo, ha recordado que también se ha avanzado en la estabilidad de los profesionales y en el primer trimestre de 2027 habrán consolidado su empleo más de 34.000 profesionales en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), así como en la convocatoria de concursos extraordinarios de méritos y OPES bienales.

En la misma línea, ha remarcado que se ha firmado en Mesa Sectorial una subida progresiva de la retribución durante tres años, de modo que, ha destacado, Madrid será la comunidad autónoma que más pague a médicos donde "la hora de guardia esté por encima de la hora ordinaria, que era lo que pedían".

También en materia de conciliación ha habido avances, ha subrayado, y se ha mejorado las condiciones del Summa 112 con un plan integral que contempla 8 millones de eruos para aumentar la retribución, entre otros. Igualmente, ha remarcado que la Comunidad de Madrid contará con una Mesa específica para médicos y facultativos y otra técnica para el Summa 112.

"Esto son hechos, son realidades, por lo que no tiene sentido las reclamaciones, que respetamos la libertad de expresión y, evidentemente, de huelga, pero no tiene mucho sentido".

La Consejería de Sanidad ha cifrado en un 3,5% el seguimiento de la huelga en Atención Hospitalaria y en un 0,5% en Atención Primaria, han apuntado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Fátima Matute.

Este segundo bloque de paros de 72 horas en la huelga autonómica se prolongará hasta las 8 horas del sábado 7 de noviembre. Los siguientes bloques de paros serán desde las 8 horas del día 18 hasta la misma hora del día 21 y, finalmente, desde las 8 horas del día 9 de diciembre hasta la misma hora del día 12.

Están llamados a la misma todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos profesionales de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Atención Extrahospitalaria, médicos internos residentes (MIR), facultativos especialistas en formación (FSE), profesionales de la Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas.