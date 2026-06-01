Matute reclama "diálogo" a Mónica García para acabar con la huelga médica y que "paralice" el borrador de Estatuto Marco

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reclamado "diálogo" a la ministra del ramo, Mónica García, para acabar con la huelga médica estatal por el Estatuto Marco y ha exigido que se "paralice" el borrador pactado con parte de los sindicatos.

El Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga retomarán este lunes el diálogo tras la solicitud de reunión del director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez. "Yo le pido a la ministra --Mónica García, titular de Sanidad-- que se siente ella, que dialogue, y que haga lo que le hemos dicho todas las Comunidades Autónomas, independientemente del color político, que es que paralice ese Estatuto Marco", ha dicho en declaraciones a los medios desde la Consejería.

En esta línea, le ha instado a hablar con "todas las personas que tiene que hablar, fundamentalmente con las Comunidades Autónomas y también y con otros ministerios, para que no sea una imposición administrativa", ha remarcado Matute, que ha insistido en que la ministra ha creado el problema y lo tiene que solucionar ella.

PEONADAS

En este sentido y en relación a la huelga de las denominadas peonadas, las horas extraordinarias que se hacen por las tardes y que son decisivas para aligerar la lista de espera, que arranca este lunes en la región, la consejera ha trasladado su "respecto absoluto" a las reivindicaciones de estos profesionales ante el problema por un Estatuto Marco "lesivo y regresivo" y el "caballo de Troya" dentro del Ministerio, en relación a la ministra del ramo, Mónica García.

En esta línea, ha advertido que esta medida de protesta contra el Ministerio se va a traducir "en lo que está ocurriendo en toda España, que es un aumento de las listas de espera porque se están teniendo que anular consultas externas, cirugías y pruebas diagnósticas", lo que a su vez redunda "en una sobrecarga asistencial en los profesionales sanitarios, con lo cual lo que hace es empeorar el conflicto".

Asimismo, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha reivindicado que la Comunidad fue la primera región que dijo "claramente y en todos los foros institucionales" que apoyaba el Estatuto Marco propio y una "negociación vinculante" sin "detrimento de ninguna otra categoría". "Desde luego diálogo y escucha a los profesionales sanitarios", ha reafirmado.

Desde la Comunidad, ha recordado, se está reconociendo que las horas extra y de guardia tienen que computar para la jubilación. "Cuando nos dicen que es que están pidiendo cosas ilegales los médicos, yo le digo a la ministra, siempre pongo soluciones, si ustedes han cambiado una ley para amnistiar a terroristas que han asesinado personas, ¿por qué no la pueden cambiar para los médicos que salvan vidas?", ha cuestionado al Ministerio.

También se defiende la reclasificación profesional con financiación finalista, que "se lo han prometido a otros colectivos" y desde febrero se está trabajando para cambiar "el modelo organizativo de una sanidad anclada en el pasado, en el que se incluyen también la no obligatoriedad de las guardias de 24 horas, y habrá programas piloto antes de que termine el año".

Igualmente, se ha liberado un presupuesto de 35 millones de euros para poder subir la hora extra de estos profesionales. "Sabemos que no es suficiente pero seguiremos trabajando y de forma plurianual se subirá precisamente para lo más preciado que tenemos, el capítulo 1", relativo a los gastos de personal, ha dicho.